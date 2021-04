Bon plan : Boursorama Banque offre 130€ pour le Pink Week-end

La banque en ligne vous offre 130€ pour toute première ouverture de compte jusqu'au 19 avril. Le compte Ultim en question est gratuit et sans condition. Vous avez tout à y gagner.

C’est le grand retour du Pink Week-end chez Boursorama Banque. Entre le 16 et le 19 avril, la banque en ligne offre jusqu’à 130€ de prime à ses nouveaux clients. Il faudra ouvrir un compte courant de base (Ultim) et entrer le code promo PIK130 au moment du remplissage du formulaire. Pour accéder à ce dernier, c’est ici :

Le Pink Week-end est un moment très attendu par tous les amateurs de banque en ligne. Alors que la prime de bienvenue est généralement de 80€ chez Boursorama Banque, elle monte à 130€ à l’occasion du Pink Week-end. La banque est déjà très appréciée sans même ce bonus, c’est donc un avantage financier en plus !

La banque la moins chère de France

Que ce soit dans le classement des banques en ligne de nos confrères de Presse-citron ou dans l’étude menée par Le Monde chaque année, la filiale du groupe Société Générale se positionne toujours en haut. C’est la banque la moins chère de France pour la treizième année consécutive sur tous les profils de clients étudiés par Le Monde et Meilleurebanque.com.

En mars dernier, Boursorama Banque publiait d’ailleurs quelques chiffres intéressants : 55% des clients n’ont payé aucun frais bancaires en 2020 et le montant moyen de frais était de 7,75€ à travers toute sa base de client. Dans le cadre de l’offre Ultim qui est gratuite et sans condition, vous pouvez même prétendre à l’équivalent d’une carte Visa Premier. Bref, c’est le nec plus ultra de la banque à prix réduit (voire gratuit).

Que ce soit pour se lancer pleinement dans la banque en ligne ou pour essayer, Boursorama Banque vous accueille de la même façon. En optant pour ce compte Ultim, gratuit et sans condition, vous avez le droit d’y aller pas à pas. La banque en ligne ne vous oblige pas à migrer vos fonds chez elles, vous pouvez y aller avec le temps.

Si vous avez différents produits bancaires, sachez que vous vous y retrouverez aussi chez Boursorama Banque : sa gamme est aussi complète que celle d’une banque de réseau traditionnelle. Vous pourrez donc migrer (si vous le voulez) tous vos produits chez elle à terme. A noter qu’elle est pas seulement la plus compétitive sur le compte courant et la carte bancaire, mais également sur l’épargne, la bourse ou les crédits.

Méthode pour obtenir la prime de 130€

Le Pink Week-end de Boursorama Banque arrive quelques fois par an. En ce week-end d’avril, vous avez donc l’occasion de faire une belle affaire en ouvrant un compte dans la banque en ligne. La prime de 130€ sera offerte à tous les clients qui souscriront à l’offre Ultim. Un premier bonus de 50€ sera ouvert pour l’ouverture du compte courant et un second de 80€ sera associé à la commande de la carte bancaire.

Si vous choisissez le compte restreint Welcome, vous ne pourrez prétendre qu’à 80€ de prime (50€ + 30€). Alors que la banque a fait évoluer son offre en décembre dernier, cette offre Welcome a toutefois du mal à se positionner face à la formule Ultim. Vous avez donc intérêt à aller vers cette dernière pour obtenir plus de flexibilité, mais surtout une prime de bienvenue plus généreuse.

Pour découvrir le Pink Week-end, c’est ici :

