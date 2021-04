NordVPN : ce bon plan CHOC va vous convaincre d’ouvrir un compte

Dernières heures pour profiter de l'offre très avantageuse de NordVPN (2,97 euros par mois seulement).

Les VPN sont principalement utilisés pour devenir anonyme sur Internet et pour masquer ses données personnelles, mais pas seulement. Ces outils permettent bien plus de choses, comme par exemple l’accès à des contenus non disponibles dans certaines régions. Beaucoup pensent (à tort) que les VPN sont compliqués à utiliser mais détrompez-vous. Les applications VPN sont accessibles à tous.

Si vous aviez mis de côté l’idée d’opter pour un VPN à cause du prix, l’offre NordVPN devrait changer la donne. Grâce à une remise immédiate de 68%, le VPN tombe au prix de 71 euros pendant deux ans au lieu de 229 euros, ce qui fait 2,97 euros par mois. On peut difficilement trouver un tarif aussi abordable à l’heure actuelle.

Pour en savoir plus sur l’offre en question, c’est ici :

Découvrir l’offre NordVPN

Pourquoi prendre NordVPN ?

Pour tous les internautes qui recherchent un VPN de qualité, NordVPN est un choix judicieux. L’application s’installe en quelques minutes sur ordinateur et encore plus rapidement sur tablette et smartphone.

Ensuite, NordVPN sécurise vos données qui transitent sur Internet au quotidien à la seconde où vous l’activez. Votre trafic est protégé derrière un mur de chiffrement puissant (AES-256). En tant que VPN no-log, NordVPN ne conserve aucune information de navigation ni données susceptibles de vous identifier.

NordVPN détient plus de 5 400 serveurs répartis dans 59 pays. Lorsque vous vous connecterez à l’un d’eux, votre connexion sera chiffrée et anonyme. En effet, votre adresse IP réelle sera masquée au profit d’une IP d’emprunt – celle du serveur VPN. De cette façon, vous naviguerez de façon privée où que vous soyez. Mieux encore, la connexion à NordVPN modifie votre position géographique suivant la localisation du serveur choisi. En optant pour un serveur aux États-Unis par exemple, vous pourrez accéder aux chaînes TV américaines et à Netflix US alors que vous vous trouvez en France. Ce n’est pas plus compliqué que ça.

Les serveurs NordVPN ont la particularité de s’adapter à de nombreuses situations puisque certains ont leur spécificité. Les serveurs Double VPN font transiter votre connexion par deux serveurs pour un anonymat encore plus poussé. Les serveurs Onion Over VPN permettent quant à eux d’accéder au darknet avec Tor. Les utilisateurs pourront également profiter de serveurs P2P (pour le torrenting) et obfusqués (pour ceux qui vivent dans des pays censurant Internet).

Les autres atouts de NordVPN ce sont ses nombreuses fonctionnalités additionnelles. Entre le Kill Switch, le CyberSec et le split tunneling, il y a de quoi faire pour optimiser votre connexion.

Une formule sur 2 ans à moins de 3 euros par mois

Si vous n’étiez pas encore sûr d’opter pour NordVPN, l’offre du jour devrait dissiper tout doute car elle permet d’obtenir un abonnement d’une durée de 2 ans avec une remise de 68% et six connexions simultanées. Vous serez donc facturé 71 euros au lieu de 229 euros sans l’offre, ce qui revient à 2,97 euros par mois. Il est bon de rappeler qu’en temps normal, NordVPN coûte 9,56 euros par mois. Il s’agit donc d’une très belle opportunité.

Comme nous le disions, votre compte NordVPN permettra d’utiliser le VPN sur six appareils en même temps. Et comme l’application est disponible sur macOS, iOS, Android, Windows et Linux, on peut réellement en profiter partout.

Vous hésitez encore ? Sachez que l’offre est 100% garantie pendant 30 jours après la date d’achat. En plus d’être assuré de prendre la bonne décision, cela vous permet d’être remboursé intégralement si NordVPN ne vous convient pas.

Découvrir l’offre NordVPN