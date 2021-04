Arcade Fire publie un titre inédit de 45 minutes sur Headspace

Pour l’écouter, il faudra donc débourser 12,99 euros par mois et se rendre sur l’application de méditation.

Alors que le sixième album se faire attendre, Arcade Fire nous donne du grain à moudre. Le groupe de rock indépendant vient de dévoiler un nouveau single, Memories in the Age of Anxiety. Uniquement instrumental et long de 45 minutes, ce titre inédit n’est en revanche pas disponible sur les plateformes de streaming, contrairement au reste de la discographie du groupe. Il s’agit en effet d’une collaboration avec l’application de méditation HeadSpace. En association avec John Legend, il fait partie de la playlist Find Your Focus. Pour l’écouter, il faudra donc souscrire un abonnement à l’application disponible sur Android et iOS. S’il existe une version gratuite de l’outil de relaxation, le titre est réservé aux membres Plus. L’abonnement est affiché au prix de 12,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. Pour avoir un aperçu, vous pourrez en revanche vous rendre sur le compte Instagram du groupe.

Pour rappel, l’application Headspace propose différents outils liés à la méditation et au sommeil. Ainsi, on retrouvera des sons conçus pour la concentration, des exercices de respiration et des histoires pour se réveiller en douceur. L’entreprise britannique fondée en 2010 par l’ancien moine bouddhiste Andy Puddicombe revendiquait en 2020 62 millions d’utilisateurs dans plus de 190 pays. Le succès est tel que Netflix lui a même consacré une série. À partir du 28 avril, les abonnés à la plateforme pourront découvrir Headspace Guide to Sleep, un programme court qui va explorer en 16 minutes les mystères du sommeil dans le but de vous aider à mieux dormir et à adopter les bons gestes. En janvier dernier, la plateforme avait déjà diffusé le guide de la méditation, pour apprendre à lâcher prise et se concentrer.