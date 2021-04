Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 : il n’y a jamais eu meilleur moment pour se les offrir

Presque 700 euros de remise, des Galaxy Buds Pro offerts, et un Galaxy Smart tag offert, y a-t-il eu meilleur moment pour s'acheter un Samsung Galaxy Z Fold 2 ou Galaxy Z Flip 5G ?

Avec les Galaxy Z Flip et Z Fold 2 Samsung a réussi à concevoir les seuls smartphones pliants recommandables sur le marché. Avec ces terminaux, la firme coréenne a réussi à rendre technologie curieuse utile au quotidien. Malheureusement, comme toutes les technologies innovantes, les smartphones pliants ont un coût élevé. Du moins en théorie, car en ce moment, le fabricant propose plusieurs promotions qui permettent de rendre les Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 sensiblement plus abordables en plus d’autres bonus intéressants, voici comment faire pour s’offrir un smartphone pliable à prix plus doux.

Économisez près de 700 euros grâce au bonus reprise

Sur son site, Samsung propose en ce moment un bonus de reprise de 200 euros. Une somme rarement vue chez Samsung puisque lors des précédentes promotions le bonus reprise ne s’élevait qu’à 100 euros. Samsung permet donc d’économiser deux fois plus qu’à l’accoutumée. Bien sûr, le montant total de la reprise varie en fonction de modèle de smartphone que vous renvoyez ainsi que son état, mais grâce à ce bonus le montant sera au minium de 200 euros ce peu importe le modèle et de son état. C’est le montant de base. La bonne nouvelle est que la reprise fonctionne avec de très nombreux terminaux de diverses marques et même avec des smartphones assez anciens. Il est donc très probable que votre téléphone actuel soit éligible.

Si vous possédez un smartphone récent et en bon état, ce dernier pourra être repris pour 496 euros. À ce montant s’ajoute donc le bonus reprise de 200 euros pour un total de 696 euros de réduction. Près de 700 euros de réduction donc. Sur le Galaxy Z Fold 2, cela correspond à 35% de réduction pour un terminal qui revient donc à 1324 euros. Très clairement, le Galaxy Z Fold 2 n’aura jamais été aussi bon marché. Si vous préférez le Z Flip 5G, il profite de la même réduction ! Autrement dit, grâce au bonus reprise, il tombe à 633 euros. C’est tout simplement moitié prix ! C’est très clairement l’occasion de se faire plaisir grâce à la promotion de Samsung.

La procédure de l’offre de reprise est simple, et toutes les démarches expliquées. Il faut d’abord se rendre sur la page du Galaxy Z Fold 2 ou celle du Galaxy Z Flip 5G, puis de sélectionner l’offre de reprise. Vous serez ensuite guidé pas à pas.

Il faudra d’abord sélectionner le modèle de votre smartphone puis de renseigner son numéro IMEI. Ce numéro est accessible en composant *#06# sur le pavé numérique de l’application “téléphone”. Vous pourrez également le trouver dans la section “à propos” de votre mobile ou même directement sur la boîte. L’estimation finale du montant de la reprise avec le bonus de 200 euros compris est désormais affichée.

Vous passez ensuite commande sans avoir besoin d’avancer les frais de la remise. À la réception de votre nouveau mobile, vous aurez 7 jours pour envoyer votre ancien smartphone à Samsung grâce au bon de retour fourni gratuitement. De quoi vous laisser le temps de transférer vos données vers votre nouveau jouet. À la réception, Samsung analysera le terminal et confirmera le montant de la remise s’il est conforme à la description initiale.

Samsung vous gâte avec deux autres cadeaux

En plus cette offre de reprise exceptionnelle, Samsung ajoute gratuitement deux cadeaux pour l’achat d’un Galaxy Z Flip 5G ou Z Fold 2 : une paire d’écouteurs True Wireless Galaxy Buds Pro et un Samsung Smart Tag.

Le Galaxy Smart Tag est une sorte de balise connectée que vous pourrez placer dans votre valise, accrocher à vos clefs ou partout ailleurs où c’est intéressant. Elle pourra ensuite être localisée très facilement depuis votre téléphone et ainsi retrouver l’objet auquel elle est accrochée. Avec lui, vous ne perdrez plus jamais vos clefs, ou vous n’attendrez plus jamais que votre valise arrive sur le tapis roulant à l’aéroport dans l’angoisse. C’est un cadeau d’une valeur de 34,90 euros que vous fait Samsung.

Galaxy Z Flip 5G ou Z Fold 2, que choisir ?

Après un premier Galaxy Z Fold en 2019 qui a servi à lancer la gamme Z, Samsung a raffiné son concept avec les Z Fold 2 et Z Flip. Le premier reprend l’idée du modèle originel avec un smartphone qui se plie dans le sens de la longueur pour se déployer en une tablette. Le terminal peut donc être utilisé à une main comme un terminal classique avec un écran de 6,2 pouces qui sera parfait pour les utilisations de “tous les jours”. Dès que vous aurez besoin d’une plus grande surface d’affichage, il suffira de le déployer pour regarder vos vidéos ou pour jouer sur un écran de 7,6 pouces, digne d’une tablette. Samsung offre ainsi une polyvalence inédite sur le marché. Bien évidemment, le smartphone intègre les meilleures technologies : dalles AMOLED, appareils photo performants, puissance et 5G sont au rendez-vous.

Le Galaxy Z Flip 5G prend le pli à l’horizontale de son côté. Il adopte donc un facteur de forme proche des téléphones à clapet de l’époque. Cela permet d’obtenir un produit très compact qui s’adapte à toutes les poches. Pour la première fois, le bijou et l’écrin ne font qu’un. Si le Samsung Galaxy 2 Flip rappel les téléphones d’antan il vit avec son temps et notamment les nombreuses notifications auxquelles il faut prêter attention. On trouve donc tout de même un petit écran à l’avant pour en avoir un aperçu et s’assurer de son importance… ou non.

Cet article est sponsorisé par Samsung. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.