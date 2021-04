C’est une fusée SpaceX qui emmènera les astronautes de la NASA sur la Lune

C'est finalement SpaceX qui a décroché le contrat de la NASA pour construire la fusée qui emmènera des humains vers la Lune pour la première fois depuis 1972, et la fin du programme Apollo.

La société d’Elon Musk a battu Blue Origin (Jeff Bezos) et Dynetics, un fournisseur de l’armée US, et empoche donc le contrat à 2,9 milliards de dollars de la NASA. L’Agence spatiale américaine veut de nouveau envoyer des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis. Et ce, dès 2024… Même si la NASA a revu son discours et parle maintenant de « aussi tôt que possible ».

Un contrat à près de 3 milliards

SpaceX va mettre son Starship à contribution. La nouvelle génération de la fusée est en construction à Boca Chica, au Texas. Elle sera capable de transporter non seulement un équipage mais aussi une centaine de tonnes de cargo dans ses soutes. L’engin utilisera ses moteurs principaux pour alunir : le constructeur y était parvenu début mars avec un prototype, mais malheureusement la fusée a explosé dès son atterrissage sur terre.

Le contrat de la NASA va permettre le financement de deux Starship : un inhabité pour tester l’alunissage, et un deuxième qui servira à faire voyager les astronautes. La commande est évidemment une grande victoire pour SpaceX, elle l’est d’autant plus que les observateurs s’attendaient à ce que l’agence spatiale sélectionne deux gagnants. Mais les contraintes budgétaires ont réduit les possibilités.

SpaceX travaille déjà avec la NASA pour le transport d’astronautes vers et depuis la station spatiale internationale (la prochaine mission est d’ailleurs prévue pour le 22 avril). En octobre dernier, l’entreprise faisait savoir que sa fusée Starship serait en mesure d’aller sur Mars dès 2024… Une manière de prendre date !