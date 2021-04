Fitbit a un bracelet Luxe dans ses cartons

Fitbit veut s'attaquer à un marché plus haut de gamme avec le bracelet Luxe : un appareil qui conserve les capacités traditionnelles d'un bracelet sportif, mais dans un habillage classieux.

Fitbit sait construire des bracelets de suivi des activités physiques et sportives, c’est même le cœur de métier du constructeur ! Mais jusqu’à présent, les modèles Charge, Inspire ou encore Ace affichaient un design plus fonctionnel que luxueux. C’est d’ailleurs aussi le cas pour les montres connectées Sense ou Versa.

De l’acier inoxydable à la place du plastique

Avec le bracelet Luxe, Fitbit a l’intention de s’adresser à des utilisateurs pour qui le design est tout aussi important que les fonctions de suivi. Cette nouvelle gamme dévoilée en avance par le site WinFuture devrait s’inspirer de l’horlogerie avec des matériaux comme de l’acier inoxydable et des formes qui rappellent celles des montres classiques.

Trois coloris seraient proposés : « soft gold » (le boîtier or), noir et platine (la version argent). Fitbit aurait aussi pensé à des bracelets interchangeables de plusieurs couleurs pour varier les plaisirs. Difficile d’en être certain avec les images, mais l’écran OLED en couleur apparait de bonne qualité et bien défini.

Au niveau des capteurs, le Luxe devrait intégrer un lecteur de fréquence cardiaque ainsi qu’un GPS. De quoi assurer les tâches essentielles de suivi des entraînements sans l’aide d’un smartphone. Par ailleurs, le boîtier serait étanche, donc on pourra nager avec. Le Luxe s’annonce donc intéressant, reste à savoir à quel prix Fitbit va le proposer.