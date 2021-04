Nouveau Surface Laptop 4 mais aussi des casques, haut parleur et webcam chez Microsoft

Ce ne sont pas les portables PC les plus vendus, mais chaque lancement de nouveaux modèles de Surface est surveillé de près car ce sont généralement des produits équilibrés et bien faits.

Microsoft a dévoilé cette semaine plusieurs nouveautés dans sa gamme Surface, avec un fer de lance : le Surface Laptop 4, nouvelle génération de la gamme d’ordinateurs portables, désormais équipée des puces les plus modernes. On a le choix entre les processeurs Core d’Intel de 11e génération, ou des Ryzen d’AMD griffés Edition Microsoft.

Des produits qui s’adaptent à la nouvelle réalité du travail

Le PC vient au choix avec un écran PixelSense 3:2 de 13,5 et 15 pouces. On y trouve une webcam HD et plusieurs micros de qualité studio pour filtrer les bruits de fond. En cette période de visioconférences tous azimuts, c’est une attention à saluer. Les prix débutent à 1.129 € pour le modèle de 13 pouces, à 1.449 € pour la version 15 pouces. Cette nouvelle gamme sera disponible à partir du 27 avril en France.

Acheter Surface Laptop 4

Microsoft n’avait pas que cette nouveauté à présenter. Le constructeur a également annoncé un casque Surface Headphones 2+ pour les professionnels, certifié pour Teams. Il offre plus de 18 heures d’autonomie en écoute de musique ou jusqu’à 15 heures pour les appels dans Teams. Bien sûr, il conserve les 13 niveaux d’annulation active du bruit comme la version grand public.

Toujours pour faciliter la vie des utilisateurs accros aux réunions vidéo, Microsoft propose un casque USB Moderne doté d’un micro à réduction de bruit. Il s’accompagne d’un haut-parleur Moderne USB-C, pour écouter les appels et participer aux conférences sans avoir à porter quelque chose sur la tête.

Un casque sans-fil, toujours dans cette gamme Moderne, est aussi disponible (50 heures d’écoute de musique, 30 heures d’appels sur Teams). Enfin, Microsoft ajoute à son catalogue une webcam Moderne, dotée d’un capteur 1080p, et que l’on peut installer sur un écran ou un trépied.