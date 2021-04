Bon plan : très premium, le VPN CyberGhost baisse son prix

Le VPN CyberGhost fait fort avec cette offre incroyable. L'abonnement revient à un prix plus accessible que jamais (2€ par mois).

En 2021, l’espionnage en ligne est une réalité et le nombre de données dérobées augmente de jour en jour. Face à ces menaces sur Internet, beaucoup ont fait le choix de s’équiper d’un logiciel VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel en français). Les VPN sont très efficaces pour sécuriser la connexion des internautes et faciles à utiliser, alors pourquoi se priver ?

En plus, ils sont plus abordables qu’on ne le pense. C’est le cas du très réputé CyberGhost. Son offre du moment permet de réaliser presque 400€ d’économies lors de la souscription à l’abonnement trois ans. À cette remise se rajoute sept connexions en simultané pour une utilisation sur plusieurs appareils à la fois. Tout ça fait de CyberGhost VPN le meilleur en termes de rapport qualité-prix.

CyberGhost, une application VPN simple et efficace

Avec CyberGhost, il n’y a pas que les prix qui sont impressionnants. Son application VPN est facile à utiliser et terriblement efficace quand il s’agit de préserver la confidentialité des internautes.

L’application CyberGhost chiffre votre trafic web de bout en bout afin de garantir la protection de vos données personnelles (coordonnées bancaires, fichiers téléchargés, communications, etc). C’est utile pour écarter la surveillance en ligne provenant de personnes malintentionnées et des annonceurs publicitaires, mais aussi pour éviter que votre fournisseur d’accès à Internet ne puisse prendre connaissance de vos activités en ligne.

CyberGhost masque aussi votre adresse IP et votre position géographique. Vous profiterez ainsi de tous les avantages qui en découlent, à savoir une navigation anonyme et une nouvelle localisation. Nos confrères spécialisés sur les VPN annoncent que les 7 000 serveurs de CyberGhost sont présents dans 90 pays, ce qui laisse l’embarras du choix en termes d’emplacement.

Le fait de pouvoir changer de localisation en un clic offre une plus grande liberté sur Internet. Vous pourrez par exemple accéder à des sites web bloqués dans votre région et visionner de nouveaux contenus. Les serveurs VPN dédiés pour le streaming fonctionnent avec de nombreuses chaînes TV et plateformes (Netflix, Hulu, Prime Video…). Et pour les adeptes du P2P, des serveurs hautement sécurisés et adaptés pour le téléchargement sont aussi disponibles.

L’offre CyberGhost en détail

L’application CyberGhost VPN est un indispensable lorsqu’on navigue sur Internet – d’autant plus lors des connexions aux Wi-Fi publics. Pour en profiter sans tirer un trait sur vos économies, c’est maintenant ou jamais car le VPN affiche une remise de 83% avec 3 mois d’utilisation gratuits suplémentaires. Cette offre est valable sur l’abonnement trois ans qui coûte ici seulement 78€ contre 467€ habituellement, ce qui revient à 2€ par mois pendant 3 ans et 3 mois. Des économies de taille !

Il ne faut pas oublier qu’en souscrivant à cette offre, vous pourrez équiper sept périphériques différents et activer le VPN en même temps. L’application CyberGhost est intuitive et utilisable sur la quasi totalité des supports (Android, Windows, macOS, iOS et Linux). Il s’agit même d’un des meilleurs VPN sur iPhone. Si vous rencontrez un souci malgré tout, sachez que vous pourrez compter sur une équipe support dédiée joignable par messagerie instantanée 24 heures/24 et 7 jours/7.

C’est d’ailleurs l’assistance client que vous devrez contacter si vous souhaitez obtenir votre remboursement. En effet, l’offre promo est garantie pendant 45 jours sans condition.

