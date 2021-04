Forfait mobile : voici une pépite pour diviser sa facture par 2 🔥

Le forfait mobile est encore mis à l'honneur ce week-end chez RED by SFR, B&You et Prixtel. Attention, ces promotions prennent fin dès lundi soir. Si vous voulez faire des économies sur votre facture, il faut en profiter maintenant.

Ce week-end, plusieurs opĂ©rateurs ont dĂ©cidĂ© de prolonger les offres sur leur forfait mobile. C’est une opportunitĂ© de premier choix, car les remises en cours sont exceptionnelles. RED by SFR, B&You ou encore Prixtel font le show avec des offres sur leurs formules avec 5, 100 ou 200 Go de data Ă des prix mini. Attention, toutes les promotions se terminent dès lundi soir.

Le forfait mobile de RED by SFR et B&You est ultra compĂ©titif, les deux opĂ©rateurs continuent de se faire la guerre avec une nouvelle opĂ©ration pour attirer encore plus de nouveaux clients. Prixtel est plus discret sur le marchĂ©, mais son offre est aussi brillante. La multiplicitĂ© de ces promotions et des volumes de Go d’Internet vous assure de trouver le meilleur abonnement possible pour un petit prix.

Résumé des 3 offres :

Ci-dessous, le détail de chaque offre.

Le Big RED est un incontournable

Si RED by SFR est dĂ©jĂ un des opĂ©rateurs les plus populaires sur le marchĂ© du forfait mobile, il s’illustre encore ce week-end avec le Big RED. Dans le cadre de cet Ă©vĂ©nement, il dĂ©voile des offres sur la totalitĂ© de ses abonnements sans engagement. L’opĂ©ration prend fin dès le dĂ©but de semaine, pensez Ă faire vite pour trouver votre nouvelle formule.

RED by SFR propose un premier forfait mobile qui avait dĂ©jĂ attirĂ© beaucoup de monde lors de sa sortie il y a quelques annĂ©es. Il est toujours pris d’assaut quand il est remis sur le devant de la scène, mais cela reste trop rare. Cette formule comprend les appels, SMS et MMS illimitĂ©s et 5 Go (et 6 Go dans l’UE et les DOM) pour 5€ par mois.

En plus de ce forfait mobile, RED by SFR casse les prix de 2 autres formules. Ces dernières incluent un volume impressionnant de Go d’Internet pour un prix en baisse de 40%. La première formule est Ă 15 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 200 Go (dont 12 Go utilisables depuis l’UE et les DOM). En temps normal, elle est Ă 25 euros par mois.

Sinon, RED by SFR avance un dernier forfait mobile qui inclut 100 Go ainsi que les appels / SMS / MMS illimités. Au niveau des prix, il est à 13 euros par mois au lieu de 20 euros par mois en temps normal. Ici aussi, vous pouvez faire une économie gigantesque.

Very B&You, le forfait mobile en promo chez B&You

B&You et RED by SFR sont des concurrents historiques sur le marchĂ© du forfait mobile. Quand l’un des deux opĂ©rateurs fait chuter ses prix, l’autre suit dans les heures qui suivent. C’est le cas ce week-end : avec l’opĂ©ration Very B&You, vous pouvez rĂ©aliser d’excellentes Ă©conomies en prenant un nouvel abonnement sans engagement.

B&You dĂ©voile un premier forfait mobile destinĂ© aux utilisateurs qui n’utilisent que peu de data — sans avoir Ă se contenir sur les appels et les messages. Comme l’offre de son rival, cette formule est compĂ©titive et c’est une surprise de la retrouver en ce moment. Elle est Ă 4,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 5 Go (depuis la France, l’UE ou les DOM).

Avec l’opĂ©ration Very B&You, l’opĂ©rateur ne se restreint pas Ă ce forfait mobile populaire. Il met aussi Ă l’honneur deux autres offres avec 200 et 100 Go de data pour couvrir le plus d’utilisateurs. L’offre avec 200 Go est Ă 14,99 euros seulement par mois tandis que celle avec 100 Go revient Ă 12,99 euros. Pour dĂ©couvrir oĂą il se place, notre comparateur de forfaits est disponible ici.

Prixtel, l’outsider du forfait mobile

RED by SFR et B&You ont beau ĂŞtre deux gĂ©ants qui s’affrontent pour proposer le meilleur forfait mobile, Prixtel est bel et bien prĂ©sent sur le secteur. L’offre du MVNO est façonnĂ©e de manière un peu diffĂ©rente, car le prix peut Ă©voluer tous les mois selon votre consommation de data. Tout l’attrait de ces formules tient dans le fait que l’utilisateur paye seulement ce qu’il consomme.

Le premier forfait mobile de Prixtel est le plus abordable de cette gamme. BaptisĂ© “Le petit”, il inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© tandis que le nombre de Go dĂ©termine le tarif de la facture tous les mois. L’opĂ©rateur s’appuie sur un système de paliers qui relie un prix Ă un volume de data. Il y a trois paliers selon la consommation mensuelle :

Le principe de ce forfait mobile est simple. Imaginons que vous utilisez 7 Go de data durant le mois qui suit votre souscription : la facture sera de 4,99 euros. Si votre consommation passe Ă 14 Go sur la pĂ©riode suivante, celle-ci montera Ă 7,99 euros. Le tarif fluctue de la sorte tous les mois, il se base uniquement sur le nombre de Go d’Internet utilisĂ©s sur la pĂ©riode.

Pour voir le forfait mobile chez Prixtel, c’est ici :

En plus du forfait mobile “Le petit”, Prixtel fait chuter les tarifs de ces deux autres abonnements. Ceux-ci aussi incluent les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et se basent sur ce mĂŞme dispositif de paliers. L’offre “Le grand” propose des prix de 9,99 euros, 12,99 euros et 14,99 euros pour des volumes de data respectifs de 0 Ă 40 Go, 40 Ă 60 Go et 60 Ă 80 Go.

Le forfait mobile “Le géant” plaira à ceux qui veulent beaucoup de data ou qui utilisent leur smartphone sans réseau pour le travail. Les tarifs sont de 12,99 euros, 17,99 euros et 22,99 euros pour 0 à 100 Go, 100 à 150 Go et 150 à 200 Go. Toutes ces offres sont sans engagement, le prix affiché est valable pendant toute la première année.