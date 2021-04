Smart Sticky Note Printer : une imprimante de notes autocollantes compatible Alexa chez Amazon

Amazon a commercialisé une imprimante de notes autocollantes, le Smart Sticky Note Printer, qui a la particularité d'être compatible avec Alexa !

Le boîtier Smart Sticky Note Printer est, comme son nom le laisser deviner, une petite imprimante thermique (pas besoin d’encre) qui permet de conserver la version papier d’une note ou d’une liste de tâches. Et puisqu’il est compatible Alexa, il suffit de lui demander de lancer l’impression d’une liste de courses ou d’une chose à se rappeler. Il est même possible d’imprimer des jeux !

Des notes de toutes les couleurs à coller sur le bureau

Si le produit n’a pas besoin de cartouches d’encre, il lui faut par contre être connecté avec un appareil Echo vendu séparément. Amazon fournit un rouleau de papier jaune autocollant, et va en proposer d’autres de couleurs différentes. L’idée n’est pas si mauvaise, et en plus cela permet d’agrémenter son bureau avec des tas de stickers…

Le Smart Sticky Note Printer fait partie d’une initiative d’Amazon baptisée Day 1 Editions : les clients intéressés sont invités à précommander les appareils qui y sont proposés, ce qui permet à Amazon de jauger de leur intérêt. Le produit qui reçoit le plus de précommandes reçoit le feu vert pour être fabriqué. Dans le même genre, il y a aussi une balance de cuisine et une horloge coucou, elles aussi compatibles Alexa.

Malheureusement, toutes les unités de l’imprimante ont été vendues (114 $ pièce) et puisqu’il s’agit d’une édition limitée, Amazon n’en fera plus produire. Mais si la demande est vraiment très forte, l’e-commerçant refera peut-être des stocks…