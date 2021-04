Deadpool fête ses 30 ans, avec une programmation spéciale

Le super-héros le plus déjanté de l’écurie Marvel fête ses 30 ans en avril. Un anniversaire symbolique, que l’éditeur Panini entend bien fêter comme il se doit, en publiant plusieurs albums consacrés au personnage.

Wade Wilson a 30 ans ! Apparu pour la première fois dans The New Mutants #98 en février 1991, Deadpool était destiné à devenir une version machiavélique et déjantée de Spiderman, à qui il emprunte d’ailleurs quelques caractéristiques physiques, ainsi qu’un sacré sens de la répartie. Sans surprise, le succès de ce nouvel antagoniste est immédiat, au point que les lecteurs réclament de nouvelles aventures de Deadpool. Quelques apparitions plus tard, le vilain perd son statut de némésis pour devenir l’antihéros aujourd’hui bien connu du grand public. Devenu l’un des personnages les plus emblématiques de Marvel, Deadpool fête ses 30 ans ce mois-ci. L’occasion pour l’éditeur Panini Comics de proposer à ses lecteurs plusieurs albums inédits.

Depuis le début du mois d’avril, les fans de Wade Wilson alias Deadpool, alias le Mercenaire Disert, alias le Meilleur ami de Spiderman peuvent ainsi profiter de Deadpool Assassin (sorti le 7 avril, 18€), mais aussi de la réédition de plusieurs aventures du personnage, dont Retour aux affaires et Le Bon, la brute et le truand. Une petite anthologie de quatre épisodes (Deadpool #7, Deadpool Annual #1 et #2, et Deadpool 49.1) spécialement éditée pour l’occasion, et proposée au tout petit prix de 6,95€ vient compléter ce programme déjà chargé. Et pour (re)découvrir le personnage dans des aventures toujours plus loufoques et irrévérencieuses, on vous conseille aussi l’anthologie Je suis Deadpool sortie en 2018, ainsi que les excellents oneshots Deadpool le Canard (2019), Deadpool Spiderman (2017) et Deadpool Flashback (2018). Un fac-similé est également offert pour tout achat de plusieurs titres Deadpool en librairie, a annoncé Panini Comics dans un communiqué officiel. L’occasion idéale pour compléter votre collection de comics.

