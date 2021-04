Bon plan : le dernier MacBook Air M1 visé par une promo sur Amazon 🔥

Amazon affiche une nouvelle offre sur les derniers MacBook Air M1 d'Apple. C'est l'occasion de faire des Ă©conomies.

Les derniers MacBook ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s au public par Apple fin 2020. Cette rĂ©cente gamme est dotĂ©e d’un avantage de choix : la nouvelle puce M1. Elle est intĂ©grĂ©e aux MacBook Pro, mais aussi aux MacBook Air et Mac mini. Il s’agit d’une mise Ă jour notable, car cette dernière offre plus de puissance et de performances Ă tous les modèles de cette gĂ©nĂ©ration.

Ce jour, Amazon n’hĂ©site pas Ă dĂ©voiler une nouvelle promotion sur le MacBook Air M1. Grâce Ă la vente flash en cours, le modèle avec 512 Go passe Ă 1 299 euros au lieu de 1 399 euros — soit 100 euros de rĂ©duction. L’ordinateur portable est rĂ©gulièrement en rupture de stock chez le marchand mĂŞme au prix de base, il faut faire vite avant la fin de l’offre.

Pourquoi choisir le MacBook Air M1 d’Apple ?

Les rĂ©cents MacBook d’Apple ont un design similaire Ă celui de la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration, c’est le cas de la version Air. C’est sous le capot que les choses ont changĂ©. Toutefois, si vous avez envie de changement, sachez que l’appareil est disponible en or ou gris sidĂ©ral — en plus du gris habituel reconnaissable de la marque. D’autre part, le MacBook Air a le mĂ©rite d’ĂŞtre lĂ©ger et facilement transportable lors de vos dĂ©placements, il pèse seulement 1,29 kilo pour une Ă©paisseur très fine qui a contribuĂ© Ă son succès au fil des annĂ©es. Il n’a pas de ventilateur et offre un rendu silencieux mĂŞme après plusieurs heures d’utilisation.

Le MacBook Air M1 est dotĂ© d’un Ă©cran RĂ©tina avec une diagonale de 13,3 pouces. Il est Ă©quipĂ© de la technologie True Tone, elle règle automatiquement le point blanc de l’Ă©cran sur la tempĂ©rature de couleur de l’environnement pour une expĂ©rience visuelle très apprĂ©ciable mĂŞme dans la durĂ©e. C’est parfait si vous souhaitez utiliser cet ordinateur portable pour travailler. L’appareil embarque aussi le Magic Keyboard, un clavier avec de nombreux raccourcis, un accès Ă l’assistant intelligent Siri et d’autres fonctionnalitĂ©s pour gagner du temps. Le trackpad est large et prĂ©cis pour un usage plus intuitif et efficace. Avec l’intĂ©gration de Touch ID, vous pouvez Ă©galement dĂ©verrouiller l’appareil sans un clic, mais aussi acheter une application ou accĂ©der Ă vos rĂ©glages système.

Il convient d’Ă©voquer un peu plus en dĂ©tail la nouvelle puce qui Ă©quipe le dernier MacBook Air M1. C’est le premier processeur dĂ©veloppĂ© par le groupe lui-mĂŞme. Apple s’Ă©mancipe ainsi peu Ă peu d’Intel, son partenaire de longue date qui Ă©tait en charge de ce mĂŞme dispositif. Ainsi, la marque Ă la pomme promet des performances de processeur jusqu’à 3,5 fois plus Ă©levĂ©es par rapport au modèle prĂ©cĂ©dent. Le processeur graphique est aussi jusqu’Ă 5 fois plus rapide. C’est simple, le modèle est un monstre de puissance dans un objet de taille confortable.

La batterie du MacBook Air M1 est Ă©galement impressionnante. L’autonomie peut monter jusqu’Ă environ 20 heures avec un usage standard — pour jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil. Autant dire que c’est largement dans la moyenne haute des ordinateurs portables actuellement prĂ©sents sur le marchĂ©. Vous ĂŞtes assurĂ© de pouvoir travailler, prendre des notes ou encore regarder des contenus sans avoir besoin d’avoir une prise Ă portĂ©e de main.

Globalement, le MacBook Air M1 est un excellent ordinateur portable. Il est parfait pour travailler depuis chez vous, mais aussi pour être transporté lors de vos déplacements personnels ou professionnels. Il est léger et fin, ce qui permet un rangement facile dans votre sac. Pour autant, il est très loin de lésiner sur la puissance et propose des performances premium pour une autonomie solide. Cette offre sur Amazon est une opportunité de craquer pour cet investissement de premier choix.

Une offre de choix sur Amazon

Avec le deal mis en avant par Amazon, le MacBook Air M1 passe Ă 1 299 euros au lieu de 1 399 euros. C’est simple, vous pouvez Ă©conomiser 100 euros sur votre nouvel ordinateur portable. Ce modèle saura s’avĂ©rer complet dans l’immĂ©diat comme dans la durĂ©e. Les produits d’Apple sont rĂ©putĂ©s pour ĂŞtre robustes mĂŞme après plusieurs annĂ©es, celui-ci ne fait pas exception. Les stocks Ă©tant très limitĂ©s sur la plateforme marchande, il vaut mieux se presser pour profiter de la remise en cours.

Si vous avez pris le MacBook Air M1 trop vite chez le marchand, vous pouvez choisir de retourner l’appareil. La pĂ©riode de rĂ©tractation est de 30 jours sur Amazon, elle concerne l’ordinateur portable et tous les autres produits sur la plateforme. Le renvoi est gratuit, le marchand en ligne vous rembourse Ă 100% Ă condition que le produit soit comme neuf.

