iOS : Audible trouve une astuce pour contourner les règles de l’App Store

Les crédits d’Audible peuvent désormais être utilisés directement dans l’app iOS… sans que cela ne passe par la fameuse commission d’Apple.

Apple a beau être empêtré dans un procès contre Epic Games au sujet de la fameuse commission que la firme s’attribue à chaque achat passant par son App Store, les règles semblent visiblement moins contraignantes pour d’autres, comme Audible. L’application de livres audio d’Amazon vient en effet d’introduire un moyen détourné de se procurer des contenus sur sa plateforme.

Jusqu’à présent, Audible reposait sur un abonnement fixé à 9,95€ par mois, et donnant accès à un crédit. Avec celui-ci, vous pouviez vous procurer n’importe quel livre audio disponible dans le catalogue de l’application. Afin d’obtenir des crédits supplémentaires, il fallait nécessairement les acheter en dehors de l’application, sur le site web d’Audible, afin de ne pas contrevenir aux règles d’Apple qui impose sa commission sur tout achat transitant par l’App Store. De même, il vous fallait dépenser vos crédits récupérés de la sorte sur le site web d’Audible, puisqu’ils n’étaient pas utilisables dans l’application… jusqu’à maintenant.

Depuis peu, il est désormais possible d’utiliser ses crédits supplémentaires directement dans l’application iOS, et cela sans passer par le système d’achat d’Apple et sa commission très controversé.

Vers un assouplissement des règles ?

Est-ce là le signe d’un assouplissement des règles d’Apple ou tout simplement d’un accord spécifique passé entre Amazon et Apple ? Prime Video, le service de streaming vidéo de la firme fondée par Jeff Bezos s’arroge déjà de la commission de la Pomme. « Pour les applications de divertissement vidéo premium comme Prime Video, Altice One et Canal+, les consommateurs ont la possibilité d’acheter ou de louer leurs films et leurs séries en utilisant la méthode de paiement liée à leur abonnement vidéo existant » avait ainsi expliqué Apple dans un communiqué l’année dernière.