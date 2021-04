Facebook et Spotify s’associent pour lancer Project Boombox

Le réseau social de Mark Zuckerberg veut miser sur l’audio, et proposera bientôt à ses utilisateurs de profiter de la bibliothèque de Spotify.

Depuis quelques semaines, et notamment la création de Live Audio Rooms, Facebook tente de s’imposer sur le secteur très convoité des conférences audio, pour le moment dominé par Clubhouse. Si l’entreprise de Mark Zuckerberg veut encourager ses utilisateurs à créer et à diffuser leurs propres contenus, elle projette aussi de s’appuyer sur Spotify, le leader du marché. Ainsi, les deux plateformes viennent de confirmer les rumeurs latentes, en officialisant le Project Boombox, qui permettra bientôt aux utilisateurs et utilisatrices de profiter du contenu Spotify — comme la musique, mais aussi les podcasts, particulièrement populaires depuis quelques mois, directement depuis l’interface Facebook.

Officialisée par Mark Zuckerberg lors d’une interview Discord avec Casey Newton de la newsletter Platformers, cette nouvelle fonctionnalité devrait ainsi faciliter la vie des utilisateurs de Facebook, qui pourront désormais lancer leur musique ou leurs contenus audio préférés directement depuis le réseau social, mais aussi partager plus facilement leurs créations.

Une nouveauté prometteuse pour Facebook, qui pourrait surtout porter un coup dur à la marque à la Pomme. Alors qu’Apple Music se targuait récemment de mieux rémunérer ses artistes, l’intégration native de Spotify dans l’application Facebook pourrait définitivement asseoir le statut de leader de la plateforme de streaming musical. De plus rappelle le site de Slashgear, cette coalition survient à un moment où Apple mène déjà front commun contre Facebook (concernant le suivi publicitaire d’iOS 14.5), mais aussi contre Spotify, qui accuse la Pomme de trop valoriser Apple Music sur son App Store. Encore un peu de patience, le projet Boombox, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités sociales promises par Facebook devrait être déployées d’ici une semaine.