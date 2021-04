EPOS annonce la sortie de son casque gaming H3

La division gaming de Sennheiser vient d’annoncer la sortie de son nouveau casque filaire H3, pensé pour les joueurs polyvalents.

Allier gaming et télétravail, c’est le pari du H3, le nouveau casque du constructeur EPOS Sennheiser. Capable de se connecter à n’importe quel terminal doté d’une prise jack 3.5, ce nouveau casque filaire haut de gamme combine une qualité audio premium avec un prix particulièrement contenu. Compatible avec toutes les consoles du marché, mais aussi avec les ordinateurs PC et Mac OS, le H3 promet d’offrir non seulement un rendu sonore net et puissant, mais aussi une communication limpide, aussi bien avec ses collègues qu’avec ses teammates grâce au microphone intégré. Ce dernier intègre notamment une réduction de bruit active, ainsi qu’un système de mise en sourdine mécanique lorsqu’il est relevé. Sur le transducteur droit, une molette permet également de régler le volume sonore. De quoi lui permettre de s’imposer comme le digne héritier du GSP300, sorti en 2016.

Pensé pour le gaming, le H3 d’EPOS devrait donc aussi s’imposer chez les utilisateurs et utilisatrices habitués au télétravail. En marge de sa qualité sonore, le casque sait aussi se faire discret malgré un design imposant, qui saura passer inaperçu pendant une réunion Zoom.

Prix et disponibilité

Accessible dès aujourd’hui en coloris Onyx Black et Ghost Snow, le nouvel EPOS H3 est disponible sur le site officiel de la marque et sur la plupart des sites de e-commerce, au prix très contenu de 119€. Retrouvez notre avis sur ce nouveau modèle dans un test complet à paraître très prochainement.

