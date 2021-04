Forfait mobile : changez votre offre pour l’une de ces 3 pépites 🔥

Prixtel, RED by SFR et B&You prolongent les offres sur le forfait mobile. Retour à la hausse des prix dès demain soir, c'est le moment d'en profiter.

Le forfait mobile a droit Ă une belle mise en avant aujourd’hui. Certains opĂ©rateurs ont pris la dĂ©cision de continuer Ă pousser leurs promotions alors qu’elles devaient se terminer en dĂ©but de semaine. Les offres spĂ©ciales de Prixtel, RED by SFR et B&You prendront fin dès demain soir (mercredi 21 avril) Ă minuit.

Voir l’offre Prixtel

Les trois opérateurs font des remises sur leur forfait mobile, mais tous ne proposent pas les mêmes tarifs, ni les mêmes volumes de data. Voici le détail des offres en cours chez Prixtel, RED by SFR et B&You.

Le forfait mobile Ă 5 euros par mois

Aujourd’hui, les opĂ©rateurs mettent Ă l’honneur un premier forfait mobile dont le prix est de 5 euros par mois seulement (ou moins). Toutes ces formules ont un gros avantage, elles contiennent un volume plus que convenable de data pour un prix raisonnable. En temps normal, ce prix ne donne pas accès Ă plus de 1 Go d’Internet pas mois. C’est un peu diffĂ©rent avec les opĂ©rations Big RED et Very B&You qui ont lieu chez RED by SFR et B&You. Prixtel n’est pas en reste avec une offre toute aussi compĂ©titive.

Prixtel propose un premier forfait mobile qui s’intitule “Le petit”. Il a le mĂ©rite de se baser sur un système selon le nombre de data consommĂ©e chaque mois. En somme, le prix peut Ă©voluer selon la pĂ©riode en fonction du volume de data qui est utilisĂ© par le client. Pour que l’offre soit transparente, le MVNO propose un système de paliers :

Aucun autre opĂ©rateur ne propose un forfait mobile qui inclut autant de donnĂ©es mobiles pour un tarif aussi mini. Avec Prixtel, vous pouvez utilisez 0 Ă 10 Go pour moins de 5 euros. Toutes les formules de l’opĂ©rateur comprennent les appels, SMS et MMS en illimitĂ©.

Pour dĂ©couvrir le forfait mobile de Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

De leur cĂ´tĂ©, RED by SFR et B&You ne cessent de rivaliser pour rassembler le plus de nouveaux clients possibles. L’offre la plus abordable chez RED by SFR est Ă 5 euros par mois seulement pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© avec 5 Go.

Voir l’offre RED by SFR

Pour sa part, l’opĂ©ration Very B&You met en avant un abonnement Ă 4,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 5 Go (depuis la France, l’UE ou les DOM). Tous ces forfaits mobiles sont engagement de durĂ©e, vous n’ĂŞtes pas obligĂ© de rester client chez le mĂŞme opĂ©rateur durant une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e — que ce soit Prixtel, RED by SFR ou encore B&You.

Voir l’offre B&You

Le forfait 100 ou 200 Go, ça vous tente ?

Les promotions des opĂ©rateurs sur leur forfait mobile continuent avec d’autres offres. Prixtel, RED by SFR et B&You ont Ă©galement pensĂ© Ă tous ceux qui souhaitent avoir un volume de data plus consĂ©quent chaque mois. Le tout sans payer trop cher leur facture Ă la fin de la pĂ©riode. C’est rĂ©ussi avec ces promotions spĂ©ciales dont la fin a aussi lieu mercredi soir Ă minuit.

Prixtel propose deux autres abonnements baptisĂ©s “Le grand” et “Le gĂ©ant”. Ces deux forfaits mobiles incluent aussi les appels, SMS et MMS en illimitĂ© — ils n’influencent pas le tarif chaque mois. Le prix de la pĂ©riode s’appuie aussi sur le dispositif de paliers pour que tout le monde s’y retrouve.

Le grand chez Prixtel :

0 Ă 40 Go = 9,99 euros par mois

40 Ă 60 Go = 12,99 euros par mois

60 Ă 80 Go = 14,99 euros par mois

Le géant chez Prixtel :

0 Ă 100 Go = 12,99 euros par mois

100 Ă 150 Go = 17,99 euros par mois

150 Ă 200 Go = 22,99 euros par mois

Selon le forfait mobile, vous avez donc le droit Ă 80 ou 200 Go maximum par mois, il y a de fortes chances pour que cela comble vos attentes. Tous les prix de Prixtel sont valables pendant un an, le dĂ©tail est indiquĂ© directement sur le site internet de l’opĂ©rateur de façon transparente.

Pour en savoir plus sur les forfaits mobiles de Prixtel, c’est par lĂ :

Voir l’offre Prixtel

Si vous voulez choisir un forfait mobile plus classique — quoique bĂ©nĂ©ficiant de toutes les qualitĂ©s d’une offre moderne, RED by SFR et B&You sont lĂ . Les deux opĂ©rateurs sont bien prĂ©sents sur le crĂ©neau quand il s’agit de mettre en avant de gros volumes de data pour des prix particulièrement compĂ©titifs. Il s’agit des formules au meilleur rapport qualitĂ©-prix depuis le dĂ©but de l’annĂ©e.

Les deux formules 100 et 200 Go chez RED by SFR :

Pour en savoir plus les offres de RED by SFR, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR

Les deux formules 100 et 200 Go chez B&You :

Pour en savoir plus le forfait mobile de B&You, c’est ici :

Voir l’offre B&You

Tous ces forfaits mobiles 100 et 200 Go sont aussi sans engagement, vous avez la libertĂ© de partir sans vous justifier auprès de l’opĂ©rateur lors de votre dĂ©part. Les promotions prennent fin dès le mercredi 21 avril au soir (Ă minuit). Mieux vaut ne pas attendre trop longtemps, on ne sait pas quand des offres d’un tel niveau seront de nouveau mises en avant chez ces opĂ©rateurs.