Nintendo poursuit en justice un hacker du nom de… Bowser

Gary Bowser ferait partie du groupe de hackers s’étant attaqué à la Nintendo Switch. On pourrait croire à une blague, mais ce n'en est pas une.

Nintendo vient d’annoncer un tournant majeur dans l’affaire des hacks sur Nintendo Switch. En effet, Doug Bowser, qui est à la tête de Nintendo of America, veut intenter un procès à l’un des principaux malfaiteurs de l’affaire, à savoir Gary Bowser. Les deux Bowser risquent donc de se retrouver au tribunal dans peu de temps. Reste à savoir lequel des deux va gagner le combat.

Gary Bowser fait partie du groupe nommé Team Xecuter et rassemblant des hackers, des développeurs, des fournisseurs et des revendeurs du monde entier. Team Xecuter est particulièrement connu pour avoir vendu des modchips pour Nintendo Switch, même s’il est actif depuis le début des années 2000 avec l’apparition de la première Xbox. Un modchip est une puce qui permet de jouer à des copies de jeux vidéo ou de lancer des applications non-officielles sur les consoles, aussi bien portables que de salon.

Depuis le mois d’octobre 2020, Gary Bowser est détenu dans une prison américaine après avoir été extradé de la République Dominicaine en septembre dernier. Le gouvernement Américain le garde en prison suite à de multiples charges retenues contre lui et son groupe. Nintendo a déclaré que Bowser a enfreint le copyright de Nintendo afin de créer et de vendre ses modchips. L’entreprise essaye donc de juger Bowser selon deux charges de trafic et une charge de violation de copyright. Suite au procès que Nintendo veut intenter, l’entreprise demande des dommages et intérêts à hauteur de 2500 dollars pour chaque appareil trafiqué, et 150 000 dollars pour chaque violation de copyright, ce qui devrait revenir très cher à Team Xecuter et à ses membres. Évidemment, le groupe devra également cesser toute activité et chaque membre devra être retrouvé pour être jugé, tout comme Gary Bowser.