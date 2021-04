Lego Super Mario : Luigi rejoint l’aventure avec un nouveau pack de jeu

Le frère du plombier moustachu rejoint la licence Lego Super Mario, avec un nouveau pack de démarrage baptisé Les Aventures de Luigi.

Après le succès de Lego Super Mario, le constructeur danois vient d’officialiser l’arrivée d’un nouveau pack de démarrage baptisé Les Aventures de Luigi. Comme son nom l’indique, ce dernier mettra à l’honneur le frère poltron du plombier à salopette bleue, et mettra en scène de toutes nouvelles aventures interactives. A l’image du premier pack de démarrage Les Aventures de Mario, cette nouvelle boîte de jeu comprendra une figurine du personnage de Luigi équipée d’un capteur de couleurs, d’un écran LCD, d’un haut-parleur et d’une nouvelle voix dédiée.

Un nouveau point d’entrée dans l’univers Lego Super Mario

Compatible avec le premier pack de démarrage Mario, ainsi qu’avec l’ensemble des extensions, des packs de personnages et des packs de puissance, ce nouveau kit Luigi permettra aux enfants – et aux adultes, à partir de 6 ans de profiter d’une nouvelle expérience de jeu, mettant cette fois à l’honneur le sidekick emblématique de Mario. Pour accompagner le personnage dans ses nouvelles péripéties, les joueurs pourront aussi interagir avec un Yoshi rose exclusif. De nouvelles briques marrons s’ajouteront aussi à l’écosystème Lego Super Mario, et viendront représenter l’environnement de la Tour. Avec ses 280 pièces, le kit pourra être combiné avec n’importe quel autre pack de jeu de la marque. Sur smartphone, l’application gratuite permettra aux joueurs d’enregistrer leurs meilleurs scores.

Prix et disponibilité

Disponible dès aujourd’hui en précommande, le pack Les Aventures de Luigi est proposé au prix de 59,99€. Il sera officiellement en vente à partir du 1er août prochain.

Précommandez le Pack de démarrage Lego Luigi