E3 2021 : Square Enix vient de confirmer sa présence

Le planning de l’E3 se remplit petit à petit, Square Enix étant le dernier studio à avoir confirmer sa venue pour juin 2021.

L’E3 2021 se rapproche à grands pas et de plus en plus d’annonceurs confirment leur présence à l’événement digital de cette année. Après Microsoft et Nintendo, c’est au tour de Square Enix d’annoncer sa participation officielle. C’est dans une interview accordée au Nikkei que Yosuke Matsuda, le président actuel de Square Enix, a révélé vouloir faire au moins une annonce lors de l’E3 2021. Mais la surprise ne s’arrête pas là car il a également déclaré que Square Enix pourrait venir avec plusieurs annonces dans la manche, selon le contexte.

On peut donc attendre de la part de Square Enix au moins une annonce sur Project Athia, renommé Forspoken, dont Sony avait dévoilé par mégarde une date de sortie en 2022. Si celle-ci n’a jamais été confirmée, elle pourrait bien l’être dès ce mois de juin. Vous pouvez d’ailleurs d’ores et déjà découvrir le jeu dans une vidéo de gameplay disponible ci-dessous. On pourrait également attendre des nouvelles de Final Fantasy XVI, entre autres. Ce qui est certain, c’est que cette édition de l’E3 2021 risque d’être pleine d’annonces fortes, suite à une édition 2020 complètement annulée.

Pour le moment, nous ne savons pas quel sera le programme de l’E3 puisque tous les annonceurs n’ont pas encore confirmé leur présence. On peut s’attendre à de plus amples information d’ici quelques semaines de la part de l’ESA. Pour rappel l’ESA vous donne rendez vous du 12 au 15 juin prochain pour un événement E3 complètement virtuel et 100 % gratuit. À l’occasion de l’évènement, un showcase Ubisoft Forward est également prévu ce 12 juin à 21h (heure française).