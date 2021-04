Elon Musk se paye une petite virée en Cybertruck au Texas

Le Cybertruck de Tesla a été aperçu dans l’enceinte de la Gigafactory du Texas. À son bord, c’était bien Elon Musk qui dirigeait le véhicule.

Les occasions de voir le Cybertruck sont suffisamment rares que chaque sortie de l’impressionnant véhicule de Tesla devient un événement en soi. Dernièrement, c’est à la Gigafactory de Tesla, à Austin au Texas, que l’engin a été aperçu. L’image du véhicule publiée par le compte Tesla Owners Online sur Twitter a immédiatement été commentée par Elon Musk en personne, qui a expliqué qu’il était présent ce jour-là, et que c’est bien lui qui s’est baladé à bord du Cybertruck pour se rendre sur le site où le véhicule sera construit.

I was just there, driving Cybertruck around the site where it will be built! — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2021

Profitant d’avoir de l’attention de la part de l’actuel dirigeant de Tesla, le compte Twitter Tesla Owners Online lui a alors demandé quand est-ce que le Cybertruck sera disponible à la vente. Le véhicule était en effet prévu en 2021. Néanmoins, Elon Musk a répondu à côté en mentionnant la Tesla Model Y : « production limitée de Model Y cette année, volume élevé l’année prochaine ». Cela signifie-t-il que le lancement du véhicule ne se fera finalement pas cette année ?

Tesla devait initialement dévoiler la version commerciale remaniée du véhicule l’année dernière, mais cela avait finalement été décalé à 2021. Depuis, plus de nouvelle, et on sait tout juste que le Cybertruck n’aura « pas de poignées », comme l’a indiqué Elon Musk sur Twitter. Le modèle aperçu à Austin semble néanmoins présenter des poignées, ce qui signifie qu’il s’agit probablement du même modèle qui nous a été donné à voir précédemment. Par ailleurs, de nombreuses personnes présentes sur place ont pu photographier et filmer le véhicule et ont posté le résultat sur Twitter. Voici une petite sélection !

Dear wife. I need one.

I promise I’ll never leave the toilet seat up again EVER. 😁 pic.twitter.com/BKV7vZT38n — Thomaz 🇨🇦 (@Orangetilt) April 16, 2021