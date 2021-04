Android : désinstallez vite ces 8 applications, elles vident votre compte bancaire !

Un clone de Joker fait des siennes sur Android. 8 applications vérolées ont été détectées par les chercheurs de McAfee. Désinstallez-les !

Dernièrement, il a fait des siennes sur le magasin d’applications de Huawei, l’AppGallery, mais voilà qu’il est de retour sur le Play Store de Google, avec autant de cibles potentielles que d’utilisateurs de smartphones Android dans le monde. Il s’agit de Joker, ou tout du moins d’un de ses clones, un malware particulièrement vicieux puisqu’il cherche à vider petit à petit votre compte en banque, tout en se montrant très discret sur un appareil infecté.

Comment fait-il pour vider votre compte en banque ?

Pour accomplir son forfait, le malware se greffe à des applications qui paraissent parfaitement normales et agit en arrière-plan pour dérober de précieuses informations sur vous et votre appareil. En octroyant diverses autorisations grâce aux applications vérolées, il parvient à se frayer un chemin jusqu’à vos messages, puis il vous abonne à plusieurs services payants en interceptant les SMS de validation, sans même que vous ne vous en rendiez compte. De petites sommes sont ensuite prélevées sur votre compte bancaire. Mis bout à bout, cela peut représenter une somme assez conséquente.

Et justement, après avoir disparu des radars sur Android et une première campagne malveillante survenue en 2019, un malware similaire à Joker est de retour en 2021 dans 8 applications qui étaient disponibles sur le Play Store. Les experts en cybersécurité de McAfee expliquent que ces applications ont été téléchargées près de 700 000 fois à travers le monde, de quoi prendre la menace au sérieux.

Quelles sont les applications vérolées ?

Les applications vérolées étaient principalement des apps destinées à la retouche photo, des sonneries ou encore des stores alternatifs proposant des fonds d’écran. Elles ont toutes été supprimées des rayons du Play Store par Google, mais si vous les aviez téléchargé en amont, elles sont sans doute encore présentes sur votre smartphone, et avec elle, le malware. De ce fait, on vous invite à vous rendre dans le volet applications des réglages de votre smartphone et de vérifier qu’aucune de ces 8 applications ne s’y trouvent. Voici la liste :

Studio Keypaper 2021

PiP Editor Camera

My Favorites up Keypaper

Super Color Hairdryer

Hit Camera Pip

Daynight Keyboard Wallpaper

Super Star Ringtones

App photo Editor

