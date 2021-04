Si Apple ne paye pas cette rançon, des hackers vont dévoiler ses futurs produits

50 millions de dollars. C’est la somme demandée par REvil pour acheter son silence, après avoir récupéré des schémas confidentiels.

Si vous voyez apparaître de nombreuses fuites au sujet de futurs produits Apple dans les semaines à venir, vous savez pourquoi. La firme de Cupertino a en effet la cible d’une attaque informatique d’ampleur visant Quanta, l’un de ses sous-traitants basé à Taïwan, et qui fabrique notamment des MacBook pour le compte de la Pomme.

Suite à cette attaque, le groupe de hackers russes REvil affirme être en possession de nombreuses informations confidentielles concernant les futurs MacBook d’Apple. Pour le prouver, REvil n’a pas hésité à publier quelques schémas de Mac et d’Apple Watch sur des forums obscurs, pile au moment de la première conférence d’Apple de l’année, durant laquelle la firme a notamment levé le voile sur un nouvel ordinateur, l’iMac 24″.

Une rançon de 50 millions de dollars

REvil aurait exigé de Quanta qu’il lui verse 50 millions de dollars, mais le sous-traitant aurait refusé. Le groupe de hacker s’est donc adressé directement à Apple, lui réclamant la même somme. Si la firme dirigée par Tim Cook ne paye pas avant le 1er mai, REvil va commencer à publier un schéma confidentiel chaque jour.

Apple a réagi dans les colonnes de The Record et affirme être en train d’examiner l’affaire. Si REvil est réellement en possession de schémas confidentiels, il y a donc de très fortes chances pour que les semaines à venir soient très chargées en matières de leaks sur de futurs produits Apple. Même si Apple paye la rançon, il est probable que les hackers publient tout de même ces informations. De plus, cela devrait probablement intéresser du monde puisque la Pomme a un programme chargé d’ici la fin de l’année, entre ses futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce Apple Silicon, un nouvel iMac « Pro » avec écran 32 pouces, les AirPods 3, l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 ou cet énigmatique casque de réalité virtuelle.