Bon plan : le Redmi Note 9 Pro est (encore) en promo chez Cdiscount 🔥

Cdiscount casse le prix de l'excellent Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Il s'agit d'une des références sur le marché des smartphones de milieu de gamme, même si le Redmi Note 10 est officiel depuis peu.

Le Redmi Note 9 Pro s’illustre sur le marchĂ© depuis sa sortie. OfficialisĂ© en 2020, ce smartphone d’entrĂ©e de gamme signĂ© Xiaomi fait le plein d’excellentes caractĂ©ristiques pour un tarif très raisonnable mĂŞme sans remise. Son rapport qualitĂ©-prix est encore excellent.

Ce jour, le téléphone est visé par une promotion de haut vol sur Cdiscount. Le marchand en ligne fait chuter son prix de 299 euros à 209 euros, soit presque 30% de remise. Attention, les stocks restent très limités chez ce dernier, pensez à faire vite.

Xiaomi a dĂ©voilĂ© la marque Redmi il y a quelques annĂ©es. Le but Ă©tait de prĂ©senter des smartphones d’entrĂ©e et de milieu de gamme Ă des prix très corrects sans mettre de cĂ´tĂ© les performances techniques. C’est chose faite, au point que plus de 200 millions de modèles ont Ă©tĂ© vendus dans le monde. Le Redmi Note 9 Pro emprunte plusieurs caractĂ©ristiques Ă des modèles qui se situent pourtant sur le crĂ©neau du dessus. Peu de concurrents peuvent rivaliser avec ce modèle, mĂŞme les gĂ©ants Samsung et Huawei.

DĂ©jĂ accessible Ă un grand nombre, le Redmi Note 9 Pro voit encore son prix baisser chez Cdiscount. Après environ un an d’existence sur le marchĂ©, c’est une aubaine de retrouver une telle rĂ©duction. Si vous souhaitez conserver un budget abordable pour un nouveau smartphone avec de belles qualitĂ©s destinĂ©es Ă une utilisation quotidienne, ce tĂ©lĂ©phone saura vous combler.

Quelles qualités pour le Redmi Note 9 Pro ?

Le Redmi Note 9 Pro est un smartphone parfait pour un usage de chaque jour. Xiaomi s’est appuyĂ© sur ses points forts afin de rĂ©pondre Ă la demande, la marque a misĂ© sur l’Ă©cran, l’autonomie ou encore l’offre photo pour dĂ©voiler un modèle complet. Ce dernier survole le reste de sa catĂ©gorie sur de nombreux critères.

Pour ce qui est du design, le Redmi Note 9 Pro offre une apparence qui se veut simple et efficace pour des finitions sobres. Il embarque un Ă©cran LCD de 6,67 pouces avec un taux de rafraĂ®chissement de 60 Hz. La camĂ©ra avant est placĂ©e directement dans un poinçon sur l’Ă©cran afin de ne pas prendre trop d’espace sur la dalle avant. La face arrière du tĂ©lĂ©phone accueille un module photo de forme carrĂ©e placĂ©e au centre.

En termes de qualitĂ© d’images, justement, ce modèle de Xiaomi profite d’un quadruple module photo. Celui-ci est composĂ© d’un capteur principal de 64 Mpx, d’un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx, d’un capteur macro de 5 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx. C’est simple, aucun concurrent prĂ©sentant des smartphones sur ce crĂ©neau ne peut se vanter de proposer une telle offre photo.

L’autonomie est l’autre point fort de ce Redmi Note 9 Pro. Sous le capot, Xiaomi a installĂ© une batterie impressionnante de 5 020 mAh, c’est plus que certains smartphones premium. Vous avez de quoi tenir deux jours sans avoir Ă recharger l’appareil. Sinon, sachez aussi qu’il est compatible avec la charge rapide 33 W afin de vous permettre de recouvrer la moitiĂ© de l’autonomie en seulement 30 minutes.

Le Redmi Note 9 Pro tire sa puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 720G. Le rĂ©sultat est convenable, vous n’aurez pas de temps de latence quand vous naviguerez sur vos applications, qu’il s’agisse de jeux mobiles ou autres. L’expĂ©rience est fluide et sans contrainte. D’autre part, le smartphone tourne actuellement sous Android 10, la version Android 11 est prĂ©vue pour cette annĂ©e.

Cdiscount en force avec cette réduction immédiate

Le Redmi Note 9 Pro a tous les arguments nĂ©cessaires pour sĂ©duire le public. Il a droit Ă plusieurs caractĂ©ristiques habituellement rĂ©servĂ©es Ă des smartphones plus onĂ©reux, qu’il s’agisse de l’offre photo ou de l’autonomie. Ce modèle est rĂ©gulièrement en rupture de stock chez les marchands en ligne, que ce soit Cdiscount ou autre, car il se vend très bien mĂŞme Ă son prix de base.

Si vous prenez le smartphone, sachez qu’il est garanti pendant deux ans. Vous avez ainsi la possibilitĂ© d’accĂ©der Ă l’assistance et de bĂ©nĂ©ficier d’un modèle de remplacement en cas de problème. La soliditĂ© du Redmi Note 9 Pro Ă©tant reconnu, il y a tout de mĂŞme peu de chance que cela se produise. MalgrĂ© tout, l’assurance rassurera les utilisateurs encore frileux dans le choix de leur nouveau smartphone.

L’autre avantage est la politique de retour du marchand Cdiscount. Il permet Ă tous ses clients d’effectuer un retour dans les 30 jours après la rĂ©ception de la commande. Dans ce cas, le renvoi est gratuit puis vous ĂŞtes remboursĂ© entièrement sur le produit. Le smartphone doit ĂŞtre retournĂ© comme neuf.

Le mois dernier, le nouveau Redmi Note 10 Pro a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par Xiaomi. S’il propose une mise Ă jour sĂ©duisante du Redmi Note 9 Pro, son tarif reste encore un peu plus Ă©levĂ©. En plus, il ne bĂ©nĂ©ficie pas encore de telles rĂ©ductions, car il est très rĂ©cent sur le marchĂ©. Le rapport qualitĂ©-prix est donc un peu moins compĂ©titif pour le moment.

Sinon, la gamme des Redmi Note 9 se compose d’autres modèles que la version Pro. On retrouve aussi les Redmi Note 9 et Note 9S, des smartphones moins onĂ©reux, mais Ă©galement un peu moins performants — c’est logique. La dĂ©clinaison Pro est la meilleure de la gamme, surtout avec cette remise immĂ©diate signĂ©e Cdiscount. Il s’agit d’un investissement qui saura s’amortir rapidement tout en durant dans le temps.

Comme Ă son habitude, Cdiscount limite le nombre d’exemplaires disponibles visĂ©s par la remise. Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ© par le Redmi Note 9 Pro, il vaut mieux passer Ă l’acte rapidement faute de trouver des stocks Ă©puisĂ©s lorsque vous naviguerez de nouveau sur la plateforme marchande.

