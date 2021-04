Le Xbox Live Gold n’est plus obligatoire pour les jeux free-to-play

Tous les joueurs Xbox pourront donc se retrouver sur plus de 50 jeux en multijoueur en ligne gratuitement.

Microsoft vient d’annoncer que l’abonnement au Xbox Live Gold n’était plus obligatoire pour télécharger et jouer aux jeux free-to-play à compter du 21 avril. C’est une mise à jour que les joueurs sur Xbox attendaient impatiemment afin de pouvoir profiter librement des jeux en ligne gratuits tels que Fortnite, Apex Legends, ou encore Rocket League.

Cette mise à jour concerne pas moins de 50 titres. On y retrouve des classiques des jeux free-to-play comme Roblox, Fortnite, Rocket League, Call of Duty Warzone, Apex Legends, Brawlhalla ou encore Paladins et Warframe. Les jeux Battle Ages, Battle Islands et Gems of War ont été retirés de la liste originale puisque ces jeux ne proposent pas de multijoueur en ligne. Cependant ils restent jouables gratuitement pour tout le monde.

C’est une réelle avancée pour les joueurs Xbox, sachant que PlayStation ne facturait déjà pas ses joueurs pour jouer au multijoueur en ligne des jeux gratuits. C’est aussi la preuve que Microsoft est à l’écoute des ses utilisateurs car c’est une demande qui avait été maintes fois formulée par les joueurs, surtout suite à la décision de Microsoft d’augmenter les prix du Xbox Live Gold en janvier dernier, une décision que Microsoft s’est empressé de révoquer à cause des mauvaises réactions du public.

Si vous souhaitez acquérir l’abonnement Xbox Live Gold pour pouvoir profiter de l’univers en ligne des jeux payants, il est disponible à 6,99 euros par mois, 19,99 euros par trimestre ou compris dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 euros par mois. Par ailleurs, si vous possédez un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, alors vous pourriez participer aux tests du Xbox Cloud Gaming dont les invitations de Microsoft vont être envoyées d’ici la fin du mois.