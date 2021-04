Bon plan VPN : le réputé NordVPN affiche une vente flash XXL

Cette offre signée NordVPN revient à moins de 3 euros par mois. De quoi vous persuader d'investir dans un VPN.

Aujourd’hui, difficile de ne pas être préoccupé par ses données sur Internet et les traces que l’on y laisse. Même si vous n’avez rien à cacher, personne n’a envie d’être épié. Pour se protéger face à ces menaces, il est vivement recommandé d’utiliser un VPN. Si ce dernier est fiable, il mettra à l’abris vos activités en ligne et garantira votre anonymat sur le net.

À ce niveau, NordVPN figure parmi les plus performants. C’est un logiciel complet qui vous apportera une grande dose de confidentialité et une navigation plus flexible, sans interdit. S’il n’est pas considéré comme le moins cher des VPN, la situation est différente ce vendredi. En effet, NordVPN a annoncé sa dernière promotion offrant 68% de réduction sur l’achat d’un abonnement 2 ans.

Saisir l’offre NordVPN

Quelle est l’utilité de NordVPN ?

Bien que NordVPN soit un VPN très bien noté, il est bon de rappeler l’utilité de son application. NordVPN est une application VPN qui a pour objectif de préserver l’anonymat des internautes et de sécuriser leurs données.

Pour mener sa mission à bien, il redirige l’ensemble de votre trafic vers un tunnel chiffré. Ce processus d’encapsulation protège toutes vos données (sites visités, informations bancaires, documents téléchargés…). Impossible pour les hackers, les services gouvernementaux ou même votre fournisseur d’accès à Internet d’exploiter quoi que ce soit.

NordVPN masque également votre adresse IP afin de rendre toute identification nettement plus complexe. C’est lors de la connexion à un de ses 5 400 serveurs qu’une autre IP vous sera attribuée et, dans le même temps, un nouvel emplacement géographique. Comme le réseau de NordVPN s’étend dans 59 pays, vous avez l’embarras du choix en ce qui concerne les localisations.

En cliquant sur le serveur dans le pays adapté, vous pourrez accéder à des sites habituellement indisponibles dans votre région. Pour vous donner des exemples concrets, vous pourrez débloquer des sites censurés, visionner des contenus sportifs retransmis sur des chaînes étrangères ou bien regarder les programmes TV français en direct et en replay sans être en France. Par ailleurs, NordVPN fonctionne parfaitement avec Netflix, si bien qu’il est possible d’accéder à des catalogues différents du vôtre.

Pratique et simple à utiliser, l’application NordVPN offre de nombreux avantages et ce n’est là qu’une partie de ses fonctionnalités.

L’offre à ne pas rater (158€ d’économies à la clé)

L’offre NordVPN est le compromis parfait entre qualité et prix. Au lieu de payer le tarif plein pot de 229€, l’abonnement deux ans ne vous coûtera que 71€, soit 158€ de moins. En termes de coût mensuel, cela représente moins de 3€ par mois sur la période. Certes, il est nécessaire de s’engager sur deux années pour profiter de la promotion, mais l’offre est garantie 30 jours, ce qui vous laisse possibilité de vous faire rembourser durant ce délai si besoin.

Précisons qu’un abonnement NordVPN autorise six connexions simultanées. Pour installer l’application sur d’autres appareils, cela ne vous coûtera pas plus cher. L’application étant compatible sur Android, Windows, macOS, iOS et Linux, les possibilités sont sans limite. Il est même possible d’installer directement NordVPN sur votre Smart TV Android ou votre Fire TV Stick.

Cette offre n’est valable que pour une durée limitée alors ne tardez pas trop pour en profiter. Il serait dommage de laisser passer une si bonne affaire.

Découvrir NordVPN