Marvel et Disney n'allaient pas laisser échapper la poule aux œufs d'or : après la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, un quatrième film Captain America serait en développement !

Après trois films en son nom et de nombreuses apparitions dans différents films du MCU, Captain America pourrait bien revenir au cinéma ! Selon le site Deadline, un quatrième volet est en effet en développement et c’est Malcom Spellman, le showrunner de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, qui serait chargé du scénario de nouveau film.

Une suite directe à Falcon et le Soldat de l’Hiver ?

Même si Chris Evans a lâché le bouclier à la fin d’Avengers : Endgame, cela ne signifie pas la mort du personnage de Captain America, ni même de son alter-ego Steve Rogers… Bien que tout le monde parle du héros au drapeau étoilé au passé la série Disney+.

On parle ainsi d’un projet avec Chris Evans, qui pourrait revenir dans le MCU sous la forme du Captain America « original ». Et pourquoi pas dans des aventures au sein de sa timeline alternative, après qu’il a rejoint l’agent Carter dans le passé. Cela permettrait d’éclaircir la fin d’Avengers : Endgame.

L’autre film, celui développé par Spellman, serait bien différent. On ignore les détails du script, mais selon la rumeur il serait centré sur Sam Wilson, alias Falcon, qui reprendrait le flambeau après (attention spoilers) les événements du dernier épisode de la série.

Marvel et Disney n’ont en tout cas pas l’intention de laisser s’éteindre la flamme. Falcon et le Soldat de l’Hiver a connu un des plus gros succès Disney+, égalant voire dépassant WandaVision. Quant aux films Captain America avec Chris Evans, ils ont représenté un box office combiné de 2,2 milliards de dollars. Dans ces conditions, pas question d’abandonner un tel personnage !