Sony veut adapter les franchises PlayStation pour les plateformes iOS et Android

Sony a bien de la chance : le constructeur est non seulement le créateur de la PlayStation, dont la marque est synonyme de jeux vidéo, mais il est aussi à la tête d'un nombre impressionnant de franchises. Pourquoi ne pas combiner les deux pour attaquer le marché mobile ?

Sony voudrait se lancer sur le marché du jeu mobile en s’appuyant non seulement sur la puissance de sa marque PlayStation, mais aussi sur celle de ses nombreuses licences. Le constructeur cherche actuellement le patron de la branche mobile des studios PlayStation. Il aura pour mission de développer la stratégie jeux mobiles.

Une stratégie sur plusieurs années

Le dirigeant devra s’intéresser de très près à l’adaptation des franchises les plus populaires de la PlayStation sur les écrans tactiles des smartphones. Difficile d’être plus clair… Sony porte une stratégie mobile sur 3 à 5 ans, selon l’offre d’emploi. Un engagement sur le long terme qui permet de prendre le temps de développer et d’enrichir un solide catalogue de jeux mobiles.

On peut donc imaginer dans l’avenir des jeux mobiles basés sur les univers d’Uncharted, Ratchet & Clank, God of War ou encore Gran Turismo ! Il faut maintenant prendre son mal en patience avant de voir les premiers résultats de ce travail de fond. Et surtout, Sony doit absolument éviter de se planter et de sortir des jeux sans âme sur les plateformes mobiles, au risque de perdre tout ce qui rend ces franchises si spéciales sur la PlayStation.

Ce n’est pas la première fois que Sony tente de se faire une place sur le marché de la mobilité. Bien sûr, il y a eu la PlayStation Portable (PSP), mais dans le domaine des smartphones le constructeur a voulu marquer le coup avec le Xperia Play, à l’époque où Sony travaillait avec Ericsson. L’idée n’était pas mauvaise, mais l’iPhone avait déjà tout emporté dans son sillage.