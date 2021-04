Projet Kiwi : Disney développe une version robotisée de Baby Groot qui marche toute seule

On connait les peluches et les figurines des héros Disney, mais le géant du divertissement ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Au travers du projet Kiwi, il développe des robots à l'effigie de ses personnages, qui marchent tout seuls !

Seriez-vous prêts à accueillir chez vous une version robotique et autonome de Baby Groot ? Bien sûr que oui ! C’est du moins ce sur quoi travaille une équipe de Project Kiwi, un développement interne au sein de la division Imagineering (recherche et développement) de Disney. Les premiers résultats sont troublants de naturel.

Un robot qui marche tout seul

Commencé il y a trois ans, le projet Kiwi a permis à l’équipe d’ingénieurs en robotique de concevoir des jambes puis le corps d’un robot capable de marcher seul. En y ajoutant des bras et une tête dotée de nombreux moteurs pour représenter les mimiques du visage, ils ont reproduit la version « enfant » de Groot. Et c’est assez bluffant ! Son autonomie est de 45 minutes sur une seule charge.

L’objectif d’Imagineering n’est pas (encore ?) de commercialiser ces robots au plus grand nombre, chacune des pièces qui les composent étant unique. Pour le moment, ces robots pourraient servir à animer les parcs d’attraction Disney. Et Groot ne serait pas le seul personnage à être reproduit de la sorte. On fait un pas de plus vers Westworld…

Néanmoins, il faudra attendre encore longtemps avant de pouvoir interagir avec un de ces robots à Disneyland Paris ou ailleurs. La division R&D explique en effet qu’il y a encore beaucoup de travail à accomplir avant que le projet Kiwi sorte du labo. Il faut en effet développer des actuateurs spécifiques capables de réagir à des interactions inattendues, par exemple avec des enfants aux réactions imprévisibles.

L’équipe veut aussi prendre le temps de mettre au point des capteurs qui permettront aux robots Kiwi de mieux comprendre leur environnement et les visages humains.