Bon plan VPN : CyberGhost explose son prix, cette offre mérite votre attention

Vous recherchez un bon VPN à petit prix ? CyberGhost et son offre à 2€ par mois pourrait répondre à vos attentes.

Les VPN ne sont pas uniquement destinés aux entreprises. Pour beaucoup de particuliers, cet outil est devenu un indispensable au quotidien. En protégeant les données et l’identité des utilisateurs, ils écartent les risques de surveillance et de suivi en ligne. Que l’on se trouve chez soi, dans des lieux publics ou à l’étranger, les applications VPN trouvent leur utilité dans de nombreuses situations.

Pour bénéficier de l’ensemble des avantages des VPN sans les inconvénients, il faut se tourner vers un fournisseur de qualité comme CyberGhost. Ce VPN connu pour son excellent rapport qualité-prix revient sur le devant de la scène avec une offre à -83%. Le prix de sa formule 3 ans est donc affiché à 78€ contre 467€ hors promotion. En plus, 3 mois gratuits supplémentaires sont offerts.

Pourquoi CyberGhost est-il un très bon choix de VPN ?

L’application CyberGhost VPN offre de très bonnes prestations au niveau de la sécurité, de la vitesse et de la qualité de la connexion. Il se classe même parmi les meilleurs VPN dans le monde.

En équipant vos appareils de ce VPN, vous aurez accès à son immense infrastructure, soit plus de 7 000 serveurs dans 91 pays. Vous pourrez donc simuler un tas de localisations différentes. C’est un excellent moyen d’accéder à des contenus variés tout en bénéficiant d’une protection complète.

Une fois connecté, CyberGhost VPN applique un chiffrement type AES-256 à votre trafic web. Vos données et vos activités en ligne sont alors illisibles pour autrui, ce qui empêche l’espionnage en ligne. Histoire de consolider le dispositif de sécurité, CyberGhost intègre un Kill Switch, un bloqueur de logiciels malveillantes et de tracking. Le VPN assure votre anonymat en ligne en masquant votre adresse IP. Votre navigation restera confidentielle, peu importe les sites visités.

Par ailleurs, CyberGhost propose des serveurs pour le streaming et d’autres compatibles pour le téléchargement P2P. Vous aurez ainsi la possibilité d’accéder à des plateformes de SVoD non disponibles dans votre région (dont les catalogues Netflix étrangers) et de débloquer des chaînes TV étrangères ou françaises. Finalement, où que vous soyez dans le monde, CyberGhost abolira les frontières géographiques sur Internet. Si vous voyagez beaucoup ou que vous vivez à l’étranger, vous garderez un œil sur vos contenus sans le moindre effort.

83% de réduction sur la formule 3 ans et 3 mois gratuits

Pour utiliser ce VPN incontournable, il faudra souscrire à son abonnement. Heureusement, CyberGhost vient de lancer une réduction de -83% sur sa formule 3 ans qui passe à 78€. Un tarif très accessible quand on sait que normalement, le prix est de 467€. En bonus, 3 mois gratuits sont offerts pour utiliser votre VPN un peu plus longtemps. Finalement, CyberGhost VPN ne vous reviendra qu’à 2€ par mois.

Encore une bonne nouvelle, un seul compte CyberGhost permet d’équiper jusqu’à sept appareils en même temps. L’application s’adapte sur Android, Windows, macOS, iOS et Linux. Une installation sur télévision connectée est également possible.

Si vous hésitez à souscrire à cette offre, notez qu’elle est 100% garantie pendant 45 jours. Cela vous laisse largement le temps de tester l’application et ses fonctionnalités. À l’issue de cette période, si vous n’êtes pas convaincu, vous pourrez réclamer votre remboursement auprès du service client par chat en direct.

