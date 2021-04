Des smartphones aux TV, c’est LA semaine à ne pas manquer pour faire des affaires chez Samsung

Jusqu'au 4 mai, c'est la Supercharge Week chez Samsung. La marque casse les prix et vous offre de nombreux cadeaux. C'est LA semaine à ne pas manquer pour changer de TV ou de smartphone.

Samsung propose cette semaine des promotions sur de très nombreux produits. Qu’il s’agisse de TV, de smartphones, de tablettes ou encore d’accessoires pour votre PC, vous pouvez profiter de nombreux rabais et avantages lors de votre achat. Que cela soit des promotions exceptionnelles sur les smartphones, des services ou accessoires offerts avec votre nouvelle TV, vous n’aurez que l’embarras du choix. On vous explique tout.

Les Galaxy S21 sont au plus bas, les cadeaux au plus haut

Après avoir proposé des réductions très intéressantes au mois d’avril, Samsung va encore plus loin pendant cette Supercharge week en vous permettant de profiter de l’équivalent de plus de 1000 euros de réduction et cadeaux cumulés. Car cette semaine, Samsung ajoute un bonus reprise de 150 euros pour l’achat d’un Galaxy S21. Une promotion très rarement vue chez le Coréen qui se contente généralement de 100 euros de bonus reprise. Cela veut dire que vous pourrez économiser ce montant au minium dès que vous faites reprendre un smartphone éligible (pas de panique, ils sont nombreux). Encore mieux, vous pourrez réduire le prix de votre nouveau smartphone de plus de 646 euros si vous faites reprendre un téléphone récent en bon état. Bien sûr, ce montant sera variable en fonction du terminal que vous ferez reprendre.

De plus, sur les Galaxy S21+ et S21 Ultra, vous pouvez acheter la version 256 Go au prix de la version 128. Vous doublez donc le stockage de votre nouveau téléphone pour le même prix. Une affaire à saisir assurément. Pour l’achat de ces deux téléphones vous sont également offerts une paire d’écouteurs True Wireless Galaxy Buds Live d’une valeur de 169 euros et une balise connectée Galaxy Smart Tag d’une valeur de 34,90 euros. Vous profiterez également de la balise offerte avec le Galaxy S21, mais l’autre cadeau pour ce dernier sera une station de recharge sans fil.

Enfin, vos nouveaux smartphones sont protégés pendant 2 ans grâce à l’extension de garantie Samsung Care+. Elle est offerte en renseignant le code promo “MONS21PROTEGE” lors de la validation du panier. Elle vous couvre contre tous les dommages accidentels tels que la casse et l’oxydation ou tout autre problème. Vos nouveaux téléphones seront soit réparés par les équipes de Samsung, soit remplacés si ce n’est pas possible. Vous économisez également 149 euros, et vous gagnez en tranquillité.

80 euros de réduction sur la Série Galaxy A, le A52 à ne pas manquer

Réputée pour son rapport qualité-prix, la Gamme Galaxy A est encore plus intéressante chez Samsung cette semaine. 5 smartphones de la gamme sont en promotions chez Samsung, du bon marché Galaxy A21s qui tombe à seulement 199 euros au confortable Galaxy A72 sur lequel vous pouvez économiser 80 euros, à 399 euros seulement. On retiendra surtout le Galaxy A52 (4G) qui profite de 50 euros de réduction pour atterrir à 329 euros.

Le smartphone étant déjà particulièrement attractif à 379 euros, il va sans dire qu’à 329 euros c’est véritablement l’affaire à saisir sur le segment des smartphones milieu de gamme cette semaine. Pour rappel, ce smartphone s’articule autour d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une puce Qualcomm Snapdragon 720G. Vous trouverez de plus un capteur photo principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un capteur macro de 5 Mpx et enfin un capteur de profondeur de 5 Mpx. À l’avant vous pourrez profiter de 32 Mpx pour les selfies. Notons enfin une batterie de 4 500 mAh qui assure une bonne autonomie.

Pourquoi vous devez absolument acheter un téléviseur chez Samsung cette semaine ?

C’est au printemps que les nouveaux modèles de téléviseurs sont commercialisés par Samsung. En dépit des circonstances, la marque arrive à tenir son calendrier habituel. Nous avons donc vu arrivée dans les linéaires les modèles annoncés plutôt cette année durant le CES 2021. Et cette année, les nouveautés sont de taille puisque la marque propose un tout nouveau type de dalles : les Neo QLED, basées sur la technologie Mini LED. Cette dernière permet d’allier l’excellence du QLED sur les couleurs tout en offrant plus de luminosité (vous pouvez dire adieux aux reflets) et des noirs plus profonds. Très clairement, avec cette technologie Samsung fait un bond notable en matière d’image. Si vous aviez envie de changer de téléviseur, c’est très clairement le bon moment.

C’est d’autant plus le bon moment que Samsung vous propose une série de promotions sur sa gamme Neo QLED en ce moment. Ces offres vous permettront de refaire totalement votre système audiovisuel, de l’image au son, et même votre salon si vous souhaitez fixer votre nouveau téléviseur au mur. Car cette semaine, pour la Supercharge Week, Samsung vous propose d’abord une offre de remboursement allant jusqu’à 500 euros (en fonction du modèle choisi) de quoi réduire l’investissement. Mais ce n’est pas tout.

Pour l’achat d’une TV Neo QLED vous bénéficiez également de 30% de réduction sur une barre de son haut de gamme de la firme : la HW-Q600A, dans sa toute dernière mouture lancée en 2021. Commercialisé à 549 euros, vous pouvez donc économiser 165 euros pour l’achat de la barre de son. Si vous préférez la gamme The Frame, renouvelée en 2021, vous pourrez aussi obtenir une barre de son à prix réduit avec 30% de remise également, mais sur le modèle HW-S41T.

Le Neo QLED est une technologie qui est là pour rester, alors pourquoi ne pas l’accrocher au mur afin d’optimiser au mieux l’espace de votre salon ? Samsung l’a compris et vous offre une accroche murale compatible pour l’achat d’un téléviseur Neo QLED. C’est un cadeau de 89 euros. Par ailleurs, Samsung pourra également reprendre votre ancien téléviseur pour vous débarrasser, qu’il soit en état de marche ou non, si vous le souhaitez.

Tablettes et écrans PC : des promos à saisir

Enfin, vous pourrez trouver des offres sur les tablettes et les écrans PC de Samsung. Dans la première catégorie, on repère notamment les excellentes Galaxy Tab S7 et S7+ qui ont droit à 50 euros de réduction, peu importe le modèle choisi. Vous trouverez également une offre de remboursement de 100 euros sur la Galaxy Tab S7 et même de 150 euros sur la Galaxy Tab S7+. Comme pour les Galaxy S21 vous pourrez également profiter de la garantie Samsung Care+ offerte grâce aux codes promo “SCTABS7A” (pour les Tab S7 Wifi) ou “SCTABS7B” (pour les Tab S7 4G et les Tab S7+ Wifi/5G). Si vous n’avez pas besoin d’une tablette aussi haut de gamme, vous pourrez également faire des économies sur les Galaxy Tab A, accessible dès 269 euros et déjà largement suffisante pour de nombreuses utilisations.

Si avez besoin de renouveler votre “setup” PC pour jouer ou pour télétravailler vous trouverez des réductions sur plusieurs écrans PC de Samsung. Les joueurs de FPS avec un budget limité pourront notamment s’offrir le Samsung C24RG50FQR, un moniteur 24 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est affiché cette semaine à seulement 159 euros. C’est un bon prix pour ce moniteur qui assure l’essentiel pour les joueurs. Ils pourront en revanche aller beaucoup plus loin avec d’autres écrans de la gamme Odyssey. On citera notamment l’excellent Odyssey G7 au taux de rafraîchissement de 240 Hz, avec G-SYNC, un temps de réponse de 1ms et une courbure 1000R… le tout en QLED et avec une définition de 2,560 x 1,440 qui tombe à seulement 589 euros.

Plus orientés bureautique (ou télétravail), vous pourrez également profiter de réductions sur des moniteurs ultrawide dans diverses diagonales et diverses définitions, jusqu’à la 4K. Pour rappel, cette définition est particulièrement appréciée pour l’espace de travail qu’elle offre, en permettant notamment d’avoir autant d’espace sur un seul moniteur qu’avec deux écrans. C’est d’autant plus vrai avec ces modèles “ultrawide” au format 21 : 9. C’est un réel plaisir à utiliser au quotidien.

La quasi-totalité des promotions évoquées dans cet article ne sera valable que cette semaine et jusqu’au 4 mai vous n’avez donc que 7 petits jours pour profiter de ces super promotions de la Supercharge week et ce dans la limite des stocks disponibles. Vous devriez donc en profiter rapidement si vous souhaitez faire de bonnes affaires.

Cet article est sponsorisé par Samsung. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.