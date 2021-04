E3 2021 : trois nouveaux annonceurs confirment leur venue

L’édition digitale de l’E3 2021 commence à afficher complet avec trois nouveaux noms ajoutés à la liste des participants.

L’évènement annuel de l’E3, qui se déroule de manière virtuelle et ouverte à tous cette année, s’annonce déjà très prometteur tant les annonceurs se bousculent pour confirmer leur participation. Récemment, ce sont trois gros éditeurs qui se sont exprimés à ce sujet. Il s’agit de Sega, d’Activision et de Bandai Namco. Des noms qui ne sont pas inconnus au bataillon et qui sont même des symboles forts de l’industrie vidéoludique. Cette nouvelle rajoute donc encore plus de piment pour cette édition qui s’annonce très chargée malgré l’absence de certains, tels que Sony.

Qu’est-ce qui change pour le programme ?

Avec ces nouveaux éditeurs, on peut s’attendre à beaucoup d’annonces concernant de grosses licences de jeux vidéo en plus de toutes celles auxquelles on s’attendait déjà. En ce qui concerne Activision, on peut d’ores et déjà penser que des annonces seront faites sur le prochain Call of Duty qui devrait sortir d’ici l’automne 2021. Pour Sega, beaucoup s’attendent à des nouvelles de Total War : Warhammer III. Enfin, pour Bandai Namco, certains attendent des annonces concernant Tales of Arise dont on entend beaucoup parler en ce moment puisqu’une fenêtre de sortie vient d’être fixée pour septembre prochain.

Pour rappel, l’E3 se tiendra du 12 au 15 juin prochain de manière totalement virtuelle et gratuite. Les heures de début et de fin n’ont pas encore été dévoilés, ainsi que le programme de l’événement. Au fur et à mesure que la liste s’allonge, les fans de jeux vidéo augmentent leurs attentes et leurs espérances concernant les annonces qui vont être faites. On espère qu’elles seront à la hauteur pour cet événement retour de l’E3, suite à une édition complètement annulée en 2020.