Twitter censure des messages sur la pandémie à la demande du gouvernement indien

L’information a été rapportée par le média local MediaNama avant de faire le tour du monde. Vendredi 23 avril dernier, le gouvernement indien a envoyé une ordonnance à Twitter, en demandant au réseau social de censurer 52 tweets jugés illégaux. Parmi les messages censurés, plusieurs émanaient de personnalités politiques indiennes, à commencer par un parlementaire en exercice, et un ministre d’État du Bengale-Occidental. Deux cinéastes et un acteur sont également concernés, en plus de plusieurs dizaines d’internautes anonymes. Tous avaient pour point commun de critiquer ouvertement la gestion désastreuse de l’épidémie de Covid-19 dans le pays, qui enregistrait plus de 700 000 nouveaux cas dépistés ce week-end.

India will never forgive PM @narendramodi for underplaying the corona situation in the country and letting so many people die due to mismanagement.

At a time when India is going through a health crisis,PM chose to export millions of vaccine to other nations #ModiHataoDeshBachao pic.twitter.com/5sQRfT7kpB

— Moloy Ghatak (@GhatakMoloy) April 20, 2021