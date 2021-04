Bon plan : les AirPods Pro sont en lourde baisse sur Amazon (30%) 🔥

Amazon fait chuter les tarifs des AirPods Pro et les AirPods 2 de -27%, profitez-en avant les ruptures de stock.

Si les French Days sont repouss√©s, cela n’emp√™che pas Amazon de d√©voiler une nouvelle offre sur les AirPods Pro et les AirPods 2. Les deux paires d’√©couteurs sans fil premium n’ont jamais b√©n√©fici√© d’une telle remise imm√©diate chez le marchand en ligne, la r√©duction est de presque 30%. N’attendez pas trop longtemps, les ruptures de stock vont arriver tr√®s vite.

Pour découvrir la vente flash sur les AirPods Pro, c'est par ici :

Voir l'offre sur Amazon

Les AirPods Pro sont les √©couteurs sans fil les plus r√©cents d’Apple. Ils ont √©t√© d√©voil√©s il y a un peu plus d’un an et quelque temps apr√®s les AirPods 2. La version Pro est une excellente mise √† jour qui peut se vanter de b√©n√©ficier de quelques fonctionnalit√©s suppl√©mentaires, dont la r√©duction de bruit active. Il existe quelques petites diff√©rences √† conna√ģtre entre les deux mod√®les.

Les AirPods Pro, véritable référence du marché

Cette promotion chez Amazon sur les AirPods Pro et les AirPods 2 est folle, les √©couteurs sans fil n’ont jamais √©t√© aussi bas chez le marchand en ligne. Alors que leur prix de base peut sembler encore haut pour beaucoup, vous avez l’occasion de r√©aliser d’excellentes √©conomies sur ces √©couteurs sans fil. Par contre, il faut en profiter d√®s maintenant.

Apple ne fait jamais de promotions sur son site ou dans ses boutiques, que ce soit sur les AirPods Pro ou les AirPods 2. La marque √† la pomme a vocation √† conserver son positionnement premium, ce qui justifie l’absence de promotions m√™me lors des op√©rations sp√©ciales. Il faut forc√©ment se tourner vers les marchands en ligne comme Amazon, ce dernier affiche actuellement le meilleur prix sur les √©couteurs sans fil.

Par contre, l’offre mise en avant par Amazon ne va pas durer tr√®s longtemps. Les AirPods Pro et les AirPods 2 attirent d√©j√† beaucoup de monde m√™me √† leur tarif de base, si bien qu’ils sont r√©guli√®rement en rupture de stock chez le marchand en ligne. D’autre part, il s’agit d’une vente flash tr√®s limit√©e par le nombre d’exemplaires disponibles. Elle risque de dispara√ģtre en quelques heures seulement.

Les AirPods Pro et les AirPods 2 ont de nombreux points communs, mais aussi quelques diff√©rences qu’ils convient de d√©tailler. Ces √©l√©ments peuvent vous aider √† choisir la version des √©couteurs sans fil qui vous convient le mieux en plus du crit√®re du prix. On rappelle que vous √©conomisez plus de 25% gr√Ęce aux r√©ductions mises en avant sur Amazon.

Comment choisir entre les AirPods Pro et les AirPods 2 ?

Le design est le premier point commun √©vident entre les AirPods Pro et les AirPods 2. Les deux mod√®les d’√©couteurs sont sans fil, ils sont de couleur blanche et fournie avec un bo√ģtier de rangement qui permet d’√©viter de perdre ces derniers quand vous ne les utilisez pas. Cependant, il faut noter que la version Pro est un peu plus petite, sachant aussi qu’il s’agit d’un mod√®le intra-auriculaire. Il y a des embouts en silicone qui s’installent dans l’oreille plut√īt que des embouts classiques comme la d√©clinaison standard.

La grosse diff√©rence tient dans le fait que les AirPods Pro sont dot√©s de la r√©duction de bruit active. Cette option peut √™tre activ√©e ou d√©sactiv√©e selon les pr√©f√©rences de l’utilisateur. Quand elle fonctionne, cette technologie limite les bruits ambiants au maximum, si bien qu’il est possible de se concentrer sur le son, qu’il s’agisse de la musique ou des appels. C’est une des fonctionnalit√©s premium qui s’av√®re tr√®s utile quand le contexte environnant est trop bruyant.

Les AirPods Pro peuvent aussi se vanter de la pr√©sence de la derni√®re puce H1 d√©velopp√©e par Apple. Elle offre de belles performances g√©n√©rales sans temps de latence, mais aussi l’int√©gration de l’assistant intelligent Siri. C’est parfait pour effectuer des commandes vocales sans avoir √† sortir son smartphone.

En termes d’autonomie, les AirPods Pro et les AirPods 2 se valent. Ils atteignent 24 heures pour la musique et 18 heures pour les appels. √Ä noter que le bo√ģtier de rangement fait aussi office d’√©tui de charge, c’est la certitude de ne pas √™tre surpris par le manque de batterie quand vous souhaitez profiter √† nouveau de votre playlist apr√®s quelques heures sans.

Amazon casse les prix des AirPods Pro et des AirPods Pro

Avec Amazon, vous avez la possibilit√© d’√©conomiser -27% sur les AirPods Pro ou les AirPods 2. C’est simple, la version Pro se rapproche fortement des 200 euros alors que son tarif de base √©tait proche des 280 euros. Le mod√®le de base devient √©galement beaucoup plus abordable. N’attendez pas trop longtemps, les stocks risquent d’√™tre vides dans quelques heures.

Amazon propose une politique de retour sur tous les produits propos√©s sur son site marchand. Si vous prenez les AirPods Pro ou les AirPods 2, vous avez jusqu’√† 30 jours suite √† la livraison de la commande pour retourner le produit gratuitement. Dans ce cas, vous √™tes int√©gralement rembours√© par le marchand dans les jours qui suivent. Il faut que le produit soit comme neuf.

Ce deal sur les AirPods Pro et les AirPods 2 est tout simplement immanquable. Si vous √™tes en qu√™te d’une nouvelle paire d’√©couteurs sans fil premium, c’est le moment de passer √† l’action sur Amazon. Attention aux ruptures de stock, il y a de fortes chances que cette vente flash ne passe pas la journ√©e. Encore faut-il qu’elle passe le cap des premi√®res heures.

