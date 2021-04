Razer présente sa nouvelle souris gaming Orochi V2, avec 950 heures d’autonomie

Le constructeur vient de présenter son Orochi V2, une souris nomade et personnalisable équipée d’une autonomie record de 950 heures.

Razer a dévoilé hier sa souris sans-fil Orochi V2, un poids plume nomade et personnalisable destiné aux gamers. Comme pour sa première version, l’Orochi V2 se présente comme une souris compacte et légère (60g sans la pile), idéale pour être transportée partout aux côtés d’un laptop ou d’un notebook par exemple. Le périphérique peut se connecter à n’importe quel terminal compatible, soit en Bluetooth soit via son dongle USB, qui intègre la technologie HyperSpeed Run de Razer permettant d’utiliser un seul récepteur USB pour plusieurs périphériques (clavier et souris par exemple).

“Les joueurs ne devraient pas avoir à sacrifier les performances pour la portabilité” – Alvin Cheung, senior vice president de la division périphériques de Razer

Sous le capot, l’Orochi V2 embarque des switches mécaniques avec points de contact plaqués or, pour une durée de vie allant jusqu’à 60 millions de clics, assure la marque. La souris dispose aussi de patins en PTFE, et d’un capteur 5G capable de grimper jusqu’à 18 000 DPI. Autant de caractéristiques qui devraient séduire les gamers, même si l’atout principal de l’Orochi V2 réside dans son impressionnante autonomie : jusqu’à 950 heures en Bluetooth, et 450 heures via le dongle USB, qui assurera un taux de réponse logiquement plus élevé. Pour alimenter la bête, les joueurs pourront utiliser une pile AA (incluse avec la souris), ou une pile AAA.

D’ores et déjà disponible sur le site officiel de la marque et chez la plupart des revendeurs tiers pour 79,99€, l’Orochi V2 de Razer est proposée en coloris noir ou blanc, mais peut aussi être personnalisée via le service Razer Customs pour une vingtaine d’euros supplémentaires.

Découvrir la Razer Orochi V2 à 79,99€