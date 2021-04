Bon plan : les Galaxy A52 sont de retour en stock, leur prix chute fortement 🔥

Samsung met en avant une offre sur les récents Galaxy A52 4G et A52 5G, c'est l'occasion de réaliser des économies. Si le modèle 5G a été en rupture de stock plusieurs semaines, il faut son grand retour sur la boutique officielle.

Ă€ l’occasion du printemps, Samsung affiche une nouvelle promotion sur les Galaxy A52 et A52 5G. Le site officiel amĂ©liore encore le rapport qualitĂ©-prix dĂ©jĂ compĂ©titif de ces modèles avec d’autres avantages. Vous avez droit Ă 50 euros de remise immĂ©diate pour la version 4G, le prix du Galaxy A52 (4G) passe ainsi Ă 329 euros au lieu de 379 euros. D’autre part, vous profitez Ă 50 euros via une ODR (offre de remboursement) et 50 euros de bonus reprise pour le modèle 5G. Le site officiel vous offre aussi un SmartTag Ă l’achat d’un des deux modèles. Ces derniers ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© en rupture de stock depuis leur sortie, cela risque d’ĂŞtre encore le cas — surtout avec ces offres.

Pour accĂ©der aux offres sur les Galaxy A52 et A52 5G, c’est par ici :

Voir les offres Samsung

Le constructeur a levĂ© le voile sur les Samsung Galaxy A52 et A52 5G il y a moins d’un mois. Il s’agit de smartphones de milieu de gamme qui succèdent Ă l’excellent Galaxy A51 officialisĂ© l’an dernier. Cette nouvelle gĂ©nĂ©ration bĂ©nĂ©ficie de belles performances techniques pour un tarif accessible. Nul doute qu’ils se hisseront aisĂ©ment parmi les modèles les plus vendus au monde cette annĂ©e.

Les Samsung Galaxy A52, nouvelle référence des milieux de gamme

Les Samsung Galaxy A52 et A52 5G sont dĂ©jĂ des incontournables de la catĂ©gorie des smartphones de milieu de gamme. Leur prĂ©dĂ©cesseur le Galaxy A51 s’illustrait dĂ©jĂ comme un des appareils Android les plus vendus dans le monde, cela sera encore le cas avec cette gamme. Si vous ĂŞtes sĂ©duit par une des nouvelles versions, c’est le moment de craquer sur le site officiel avant les ruptures de stock. Vous avez l’occasion de rĂ©aliser de belles Ă©conomies sur des modèles qui viennent d’arriver sur le marchĂ©.

Il existe quelques petites diffĂ©rences entre les Samsung Galaxy A52 et A52 5G, celles-ci peuvent vous aider Ă choisir le modèle qui correspond le mieux Ă vos attentes. Comme son nom l’indique, la version 5G bĂ©nĂ©ficie de la compatibilitĂ© avec ce nouveau rĂ©seau en cours de dĂ©ploiement en France. Cela peut ĂŞtre une belle opportunitĂ© Ă saisir si vous comptez garder votre smartphone plusieurs annĂ©es. Dans ce cas, il s’agit d’un excellent investissement qui prendra encore plus de sens au fil du temps et de la disponibilitĂ© de la 5G sur le territoire.

Sinon, les deux Samsung Galaxy A52 ont droit Ă un excellent Ă©cran AMOLED (Infinity-O) de 6,5 pouces. La version 4G bĂ©nĂ©ficie d’un taux de rafraichissement de 90 Hz contre 120 Hz pour le modèle 5G. Avec le processeur, il s’agit des seules diffĂ©rences entre les deux appareils. La dĂ©clinaison standard embarque une puce Snapdragon 720G tandis que la version 5G a droit Ă une puce Snapdragon 750G. Dans les deux cas, vous ĂŞtes assurĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’une expĂ©rience fluide sans aucune latence mĂŞme quand vous jouez Ă des jeux mobiles ou que vous utilisez des applications lourdes.

Les Samsung Galaxy A52 et A52 5G peuvent aussi se vanter d’une qualitĂ© d’image apprĂ©ciable. En plus d’ĂŞtre rĂ©putĂ© pour ses excellents Ă©crans, la marque accorde une importance particulière Ă l’offre photo. Les deux modèles profitent d’un quadruple module photo qui se compose d’un capteur principal de 64 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx, d’un capteur de profondeur de 5 Mpx et d’un macro de 5 Mpx. Ă€ l’avant, on retrouve une camĂ©ra selfie avec un capteur de 32 Mpx. Peu de modèles prĂ©sents sur ce mĂŞme crĂ©neau sont capables de faire aussi bien pour un tel prix, sachant que le mode nuit a aussi Ă©tĂ© amĂ©liorĂ© pour de meilleures performances.

En termes d’autonomie, les Samsung Galaxy A52 et A52 5G embarquent tous les deux une batterie de 4 500 mAh, ce qui permet de profiter de son smartphone jusqu’à 2 jours entiers sans charge. Ces modèles sont compatibles avec la charge rapide 25 W. Ils se situent dans la moyenne haute des smartphones concurrents de cette catĂ©gorie. Globalement, ce sont des smartphones parfaits pour le quotidien, ils s’illustrent dĂ©jĂ sur le marchĂ© quelques semaines après leur sortie.

Une excellente offre signée Samsung

Ces offres mises en avant par la boutique officielle sont une aubaine. Les Samsung Galaxy A52 et A52 5G sont très rĂ©cents et ils ont pourtant droit Ă de nombreux avantages. La version 4G passe sous la barre des 330 euros au lieu de 379 euros, lĂ oĂą le modèle 5G est concernĂ© par une ODR ainsi que 50 euros de bonus reprise en plus du montant de base si vous retournez votre smartphone actuel. Dans les deux cas, le constructeur vous offre aussi le SmartTag, une balise que vous pouvez attacher Ă vos clefs pour la faire sonner en cas de perte. Par contre, pensez Ă ne pas attendre trop longtemps, car ces promotions n’ont pas vocation Ă durer dans le temps.

Si vous prenez le Samsung Galaxy A52 ou le A52 5G sur le site officiel, vous avez jusqu’Ă 14 jours après la rĂ©ception de la commande pour changer d’avis. Dans ce cas, le retour est gratuit et la boutique vous rembourse en intĂ©gralitĂ©. Cela vous laisse le temps de prendre une dĂ©cision plus dĂ©finitive suite Ă votre achat en ligne.

Les Samsung Galaxy A52 et A52 5G ont déjà été en rupture de stock sur le site officiel depuis leur sortie. Si vous êtes séduit par un des deux modèles, mieux vaut faire vite. Les offres ne vont pas durer et les modèles disponibles restent limités, soyez rapide pour avoir droit aux offres sur votre nouveau smartphone.

Pour dĂ©couvrir les offres sur les Galaxy A52 et A52 5G, c’est par ici :

Voir les offres Samsung