[Test] Samsung Galaxy A52 5G, le milieu de gamme ultime ?

En mars, Samsung a complété sa famille Galaxy avec trois nouveaux smartphones milieu de gamme qui ne manquent pas d’atouts.

Dans la famille Galaxy, on connaissait déjà le très premium modèle S21 et ses déclinaisons, toutes plus haut de gamme les unes que les autres. En 2021, il faudra pourtant compter sur trois autres itérations de la gamme. Présentés en mars dernier, les Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72 se seront fait désirer. Ils sont désormais bien là, et bénéficient de solides atouts. Nous avons eu l’occasion de tester le modèle A52 5G pendant quelques jours. L’occasion de vous livrer nos premières impressions sur les prochains best-sellers du géant coréen.

Design et ergonomie

Visuellement, les trois nouveaux Galaxy A jouent des coudes. En reprenant l’esthétique réussie des S21, la marque coréenne assure à ses nouveaux smartphones un design original et efficace, tout en conservant une certaine cohérence par rapport au reste de la gamme. Seul leur dos en plastique rappelle à leur positionnement milieu de gamme, puisque les coloris sont sensiblement les mêmes que ceux proposés un peu plus tôt cette année pour le S21 (noir, blanc, bleu et violet). À l’avant, les bordures bien visibles dénotent aussi des modèles plus haut de gamme de la marque. On retrouve également un unique poinçon central et un lecteur d’empreinte digitale sous la dalle. À l’arrière, on retrouve un quadruple capteur photo. Sur la tranche droite, les boutons de gestion du volume et de verrouillage viennent trouver naturellement leur place sous les doigts. En haut, un micro assure la réduction de bruit lors des appels, tandis que le double tiroir SIM permet l’insertion de deux nano-SIM ou d’une SIM et d’une carte microSD. En bas, le port USB-C de chargement s’accompagne d’une prise jack 3,5 mm, un appendice en voie de disparition sur le marché.

Bonne nouvelle par rapport aux Galaxy S21, on retrouve dans la boîte du A52 un adaptateur secteur 15W équipé d’une prise USB-A. Un bon point pour les utilisateurs, qui n’auront pas à s’acquitter d’un bloc en supplément. Seule différence notable entre les modèles : leur taille. Alors que les deux déclinaisons A52 se contentent d’un écran de 6,5 pouces, le modèle A72 voit un peu plus grand avec une dalle de 6,7 pouces.

Écran et audio

Chez Samsung, la qualité d’écran n’est plus à prouver. Même sur un milieu de gamme comme le Galaxy A52, on retrouve ainsi une très belle dalle de 6,5 pouces en Full HD+ Amoled en définition 2400x1080p au ratio 20:9 et au taux de rafraichissement adaptable jusqu’à 120Hz. Pas de mauvaise surprise ici, le rendu est précis, net et très bien calibré. Au quotidien, l’utilisation est très agréable, avec des couleurs vibrantes et des contrastes profonds, même en pleine luminosité. L’unique poinçon central en haut de l’écran ne dénote pas par rapport aux précédents smartphones de la marque, et sait se faire oublier au quotidien, malgré son cerclage chromé emprunté au Galaxy S20 FE.

Côté audio, le Galaxy A52 profite de plusieurs atouts qui font du milieu de gamme une option d’achat intéressante. En plus de sa prise jack 3.5 qui plaira aux irréductibles, la nouvelle génération de Galaxy A intègre désormais une mise à jour lui permettant de délivrer du son en stéréo. Même à plein volume, le son réussit à ne pas saturer, même si on note une très légère dominance des aigus un poil désagréable à la longue. Des qualités audio correctes donc, même si l’utilisation d’un casque est largement plus efficace.

Performances

En 2021, la génération Galaxy A profite d’une série de processeurs SoC Qualcomm Snapdragon qui diffèrent selon les modèles. Tandis que les A52 et A72 se contentent d’un 720G, la version 5G embarque logiquement une puce compatible 750G. Un processeur certes un peu daté, mais qui intègre un GPU Adreno 619, 6 Go de RAM et 128 GO de stockage (extensible). Sans faire de miracles côté performances, le résultat reste tout à fait satisfaisant pour une utilisation quotidienne modérée, à condition de ne pas tenter le diable avec des jeux mobiles trop gourmands comme Genshin Impact, qui accuse bon nombre de perte de framerate pendant notre test. Malgré la présence de l’outil Game Booster de Samsung, le Galaxy A52 ne peut décidément pas prétendre au titre de smartphone gaming. Dommage, sur le marché du milieu de gamme, plusieurs concurrents proposent des alternatives plus puissantes pour des prix similaires.

Pour son interface, Samsung reprend une recette éprouvée, avec Android 11 surcouché avec le très efficace One UI en version 3.1. La navigation est fluide et intuitive, même s’il faut encore et toujours composer avec l’assistant vocal Bixby intégré, que la marque a malgré tout réussi à rendre plus discret depuis quelques années.

Côté batterie, le A52 5G profite d’un accumulateur de 4500 mAh avec charge rapide jusqu’à 25W en filaire (nécessite un adaptateur vendu séparément). Grâce au chargeur de 15W inclus dans la boîte, il faudra compter un peu moins d’une heure et demie pour une charge complète. L’autonomie vous permettra en revanche de profiter d’environ deux journées d’utilisation complètes avant d’avoir à faire un arrêt au stand. À noter que la charge sans-fil à induction n’est pas prise charge.

Photo et vidéo

Par rapport au Galaxy A51 sorti l’année dernière, il faut bien admettre que la génération a 2021 bénéficie de nombreuses nouveautés sur le plan photo. Ainsi, le A52 5G profite d’un quadruple capteur arrière avec module principal de 64 Mpx (f/1,8), d’un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2), d’un macro et d’un capteur portrait, tous les deux en 5 Mpx et f/2,4.Comme souvent chez Samsung, le résultat est excellent en extérieur, et très bon en intérieur. Le rendu colorimétrique est fidèle, les détails nets et les contrastes très bien gérés. Attention cependant à la stabilisation, qui manque un peu à l’usage, surtout depuis le mode macro.

Fiche technique

Galaxy A52 Galaxy A52 5G Galaxy A72 Écran - Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- HDR10+

- 90Hz

- Luminosité de 800 nits

- Gorilla Glass 5

- Poinçon au centre

- Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- HDR10+

- 120Hz

- Luminosité de 800 nits

- Gorilla Glass 5

- Poinçon au centre

- Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- HDR10+

- 90Hz

- Luminosité de 800 nits

- Gorilla Glass 5

- Poinçon au centre

Design - Contour en aluminium

- Dos en plastique

- IP67 - Contour en aluminium

- Dos en plastique

- IP67 - Contour en aluminium

- Dos en plastique

- IP67 SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 720 - Qualcomm Snapdragon 750 - Qualcomm Snapdragon 720 Mémoire - 6Go ou 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Port Micro-SD jusqu'à 1To - 6Go ou 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Port Micro-SD jusqu'à 1To - 6Go ou 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Port Micro-SD jusqu'à 1To Coloris - Awesome Black

- Awesome Blue

- Awesome White

- Awesome Violet - Awesome Black

- Awesome Blue

- Awesome White

- Awesome Violet - Awesome Black

- Awesome Blue

- Awesome White

- Awesome Violet Appareil photo - Capteur principal de 64 Mégapixels

- Ouverture F/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2

- Capteur de profondeur de champ de 5 MP et Ouverture de F/2.4

- Capteur Macro de 5 MP et Ouverture de F/2.4



- Photo HDR automatique

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéos jusqu'en 4K à 30fps

- Mode Action Cam en 1080p



- Mode Single Shot

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 32 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- Capteur principal de 64 Mégapixels

- Ouverture F/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2

- Capteur de profondeur de champ de 5 MP et Ouverture de F/2.4

- Capteur Macro de 5 MP et Ouverture de F/2.4



- Photo HDR automatique

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéos jusqu'en 4K à 30fps

- Mode Action Cam en 1080p



- Mode Single Shot

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 32 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- Capteur principal de 64 Mégapixels

- Ouverture F/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2

- Capteur téléphoto de 8MP

- Autofocus, Zoom optique 3x, Ouverture F/2.4 et Stabilisation Optique

- Capteur Macro de 5 MP et Ouverture de F/2.4



- Photo HDR automatique

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéos jusqu'en 4K à 30fps

- Mode Action Cam en 1080p



- Mode Single Shot

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 32 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

Audio - Haut-parleur stéréo

- Dolby Atmos

- Prise jack 3,5mm - Haut-parleur stéréo

- Dolby Atmos

- Prise jack 3,5mm - Haut-parleur stéréo

- Dolby Atmos

- Prise jack 3,5mm Batterie - 4500 mAh

- Fast Charging 15W

- Port USB-C

- 4500 mAh

- Fast Charging 15W

- Port USB-C

- 5000 mAh

- Fast Charging 15W

- Port USB-C

Connectivité - Lecteur d'empreintes optique

- Bluetooth 5.0

- WiFi 5

- 4G

- 2x nano-SIM





- Lecteur d'empreintes optique

- Bluetooth 5.0

- WiFi 5

- 5G

- 2x nano-SIM





- Lecteur d'empreintes optique

- Bluetooth 5.0

- WiFi 5

- 4G

- 2x nano-SIM





Logiciel - Android 11

- One UI 3.1 - Android 11

- One UI 3.1 - Android 11

- One UI 3.1 Taille et Poids - 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

- 189g - 159,9 x 75,1 x 8,4 mm

- 189g - 165 x 77,4 x 8,4 mm

- 203g Indice de Réparabilité - 8,2 / 10 - 8,2 / 10 - 8,2 / 10 Prix - 379 euros

- 449 euros

- 479 euros

Date de disponibilité - 18 Mars 2021 - 18 Mars 2021 - 18 Mars 2021

Prix et disponibilité

Commercialisé depuis le 17 mars 2021, le Samsung Galaxy A52 5G est proposé en coloris noir, blanc, bleu et violet, au prix de 449€, soit le même tarif que le modèle A72, qui n’embarque pas de compatibilité 5G, mais un écran plus imposant. La déclinaison 4G du A52 est quant à elle affichée à 379€.