Pendant 3 jours, Fnac-Darty fait pleuvoir les chèques-cadeaux, c’est le moment d’en profiter

Fnac et Darty permettent pendant trois jour de rembourser 10% à 15% du montant de vos achat en chèques-cadeaux. Voici comment en profiter au mieux.

Si vous aviez des achats à faire chez Fnac ou chez Darty, c’est le moment de les faire. Pendant trois jours seulement, les deux enseignes vous permettent de cumuler énormément de chèques-cadeaux lors de vos achats, et c’est cumulable avec toutes les offres en cours. En fonction de votre achat, vous pourrez récupérer jusqu’à 90 euros en chèques-cadeaux, et au minium 10 euros par tranche de 100 euros d’achat. En d’autres termes, vous pouvez donc récupérer 10% du montant de votre achat sous la forme de chèques-cadeaux pour un achat ultérieur. Mieux encore, sur la plupart des catégories de produits vous pourrez transformer une proportion encore plus importante, à hauteur de 15% puisque vous pouvez récupérer 30 euros par chaque tranche de 200 euros. Dans le cas de la Fnac, il faudra toutefois être adhérent.

Vous pourrez profiter d’une offre similaire à la Fnac. Les deux marchands partagent de nombreuses références. Si un produit est disponible à la Fnac, il est probablement également disponible chez Darty. Ce n’est toutefois pas toujours vrai dans le sens inverse, notamment si vous cherchez des produits électroménagers. Attention, pour que cela fonctionne il faudra bien renseigner les codes promo correspondants.

Profitez de l’offre chez Darty

Codes Promo : DARTY10 ou DARTY30

Profitez de l’offre à la Fnac

Code promo : FNAC10 ou FNAC30

Une opération qui tombe à pic avec une vague de ventes flash

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Fnac et Darty lancent de plus à partir de ce mercredi 28 avril une vague de promotions. Elles sont très nombreuses et totalement compatibles avec le code promo. Smartphones, TV, barre de son ou tout autre matériel informatique. Voici quelques offres que nous avons repérées et qui nous paraissent particulièrement intéressantes.

Retrouvez toutes les offres chez Darty

Codes Promo : DARTY10 ou DARTY30

Retrouvez toutes les offres de la Fnac

Code promo : FNAC10 ou FNAC30

Jusqu’à 90 euros restitués en chèque-cadeaux

Comme vous l’avez vu, il y a deux type de réduction disponibles, le code applicable varie en fonction du type de produit que vous achetez. Les codes FNAC10 ou DARTY10 donnant droit à 10 euros en chèque-cadeau par tranche de 100 euros est valable sur tous les smartphones et accessoires smartphones et il est cumulable avec les offres en cours. Il y a quelques exceptions, mais le plus notable est les iPhone 12 qui ne sont malheureusement pas éligibles. De plus, vous ne pouvez pas cumuler plus de 50 euros de chèques-cadeaux avec ce code promo. Autrement dit, passé 500 euros d’achats, vous n’obtiendrez pas plus de cadeaux.

Il en va de même pour les codes FNAC30 et DARTY30 qui sont disponibles sur tous les magasins avec là encore quelques exceptions. On notera notamment du matériel photo et les produits de Dyson ainsi que ceux d’Apple là encore. Dans ce cas, il est possible de récupérer un maximum de 90 euros en chèques-cadeaux, soit 600 euros d’achat. Au-delà vous n’obtiendrez pas de cadeaux supplémentaires. Sachez également que les livres ne sont pas non plus éligibles à l’offre.

Si vous avez un doute, il n’est de toute façon pas difficile de s’assurer que votre futur achat est éligible, le code promo figurera sur la page du produit.

Comment optimiser au mieux ?

Vous l’aurez donc compris, la façon de la plus optimale de profiter de cette offre est donc de vous offrir un produit dont la valeur est juste au-dessus des paliers maximaux… en prenant en compte le fait que les produits sont très généralement commercialisés 1 euro sous la centaine. Ce sont les fameux prix qui se terminent par “99”. Mais l’offre est valable pour le montant de l’ensemble du panier. Il suffira donc d’ajouter un accessoire à petit prix pour faire passer votre panier juste au-dessus et profiter du chèque-cadeau supplémentaire. Vous trouverez forcément un petit quelque chose pratique dont vous aurez besoin comme un câble par exemple. Cela veut aussi dire que vous pouvez acheter plusieurs produits à petit prix pour obtenir le même effet.

Retrouvez toutes les offres de la Fnac

Code promo : FNAC10 ou FNAC30

Retrouvez toutes les offres chez Darty

Codes Promo : DARTY10 ou DARTY30