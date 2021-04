Microsoft revient à la charge contre Apple, le MacBook Air M1 dans le viseur

Depuis la sortie des Mac M1, les concurrents d’Apple multiplient les comparaisons pour leur faire de l’ombre.

Fut un temps, c’était Apple qui cherchait à moquer ses concurrents en mettant en valeur ses produits avec sa célèbre campagne « Get a Mac ». Force est de constater que sur le segment des ordinateurs, la tendance s’est largement inversée, d’autant plus depuis la sortie des Mac M1. C’est d’abord Intel qui s’est adonné à des comparaisons nettement à son avantage, avant que Microsoft ne vienne s’attaquer au MacBook Pro M1 et à l’iPad Pro dans des publicités pour sa Surface Pro 7. Cette fois, c’est au tour du MacBook Air M1 d’amasser les critiques, face au Surface Laptop 4 de Microsoft.

Dans cet énième épisode de la série de publicité de Microsoft, la comparaison avec l’ultraportable d’Apple sert avant tout à mettre en avant les qualités du Surface Laptop 4. Cette fois, le jeune présentateur est en compagnie de sa petite soeur pour engager un dialogue en faveur de l’ordinateur de Microsoft.

Les deux commencent par évoquer la présence d’un écran tactile sur le Surface Laptop 4, tandis que le MacBook Air doit se contenter d’un trackpad, ainsi qu’une connectique plus fournie, là où l’ordinateur d’Apple nécessite un dongle pour y brancher un appareil en USB-A. Ensuite vient l’argument de l’OS, Windows 10 d’un côté contre macOS de l’autre, et donc la possibilité de faire tourner un grand nombre de jeux vidéo sur le Surface Laptop 4… tout du moins, ceux qui s’accommoderont de ses performances graphiques. On pourra néanmoins y lancer le Xbox Game Pass en cas de besoin, alors qu’Apple bloque le déploiement du service de Microsoft sur ses appareils.