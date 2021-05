Bon plan : vous rêvez du Redmi Note 10 ? AliExpress déchire son prix

AliExpress offre une forte promotion sur le Redmi Note 10. Ce smartphone populaire voit son prix chuter de 20% alors même qu'il est sorti il y a quelques semaines seulement.

Les Happy Days sont terminés, mais AliExpress a décidé de poursuivre les remises sur les produits les plus populaires. C’est le cas par exemple sur le Redmi Note 10, un smartphone qui émerge comme la meilleure vente de Xiaomi. Présenté en mars, ce modèle en 64 Go voit déjà son prix chuter à 159€ au lieu de 199€.

En ce week-end du 1er mai, AliExpress est le marchand qui affiche le meilleur prix sur le Redmi Note 10. La gamme Redmi de Xiaomi est connue pour avoir les meilleurs rapports qualité prix du marché. Si vous cherchez un téléphone avec un design réussi, une bonne autonomie et une bonne offre photo, vous ne pouvez pas trouver mieux.

A moins de 200€, le Redmi Note 10 se positionne comme un OVNI sur le marché. La remise supplémentaire affichée par AliExpress est la cerise sur le gâteau. Il est peu probable que le smartphone voit son prix chuter encore plus bas au fil de l’année. Si vous voulez faire une bonne affaire, cette offre pour ce week-end est à saisir vite.

Le Redmi Note 10, un super produit

Les Redmi Note 10 appartiennent à la génération 2021 des smartphones entrée de gamme Xiaomi. Les Redmi se sont déjà vendus à plus de 200 millions d’exemplaires dans le monde depuis la création de la marque il y a quelques années. Cette année, la qualité est encore supérieure et le rapport qualité prix imbattable (même sans remise).

S’il connait un tel succès, c’est parce que le smartphone répond aux attentes du grand public : un appareil peu cher, avec une bonne autonomie, une bonne offre photo et un design convaincant. Sur le design, on appréciera forcément le bel écran AMOLED DotDisplay de 6,44 pouces. Pour ce prix-là, c’est une vraie affaire.

Ensuite, sur l’autonomie, le Redmi Note 10 vient avec une batterie de 5 000 mAh. Ce sont parmi les plus grosses batteries que l’on retrouve sur le marché (sans pour autant épaissir le téléphone). Vous pouvez donc tenir 2 jours complets en autonomie, voire davantage. C’est quasiment un jour de plus que tous les autres smartphones. Il est aussi compatible avec la charge rapide 33W : vous retrouverez 60% de la batterie en 30 minutes.

Enfin, sur la partie photo, le Redmi Note 10 ne manque pas non plus d’arguments. Certes, vous ne pouvez pas attendre la qualité d’un Galaxy S21 (qui coûte au moins 850€…) mais la qualité est irréprochable pour un téléphone autour des 150€. Sur le dos, on retrouve un quadruple capteur photo avec un objectif principal de 48 MP. Bref, vous ne serez pas déçu du rendu, surtout en environnement clair.

On notera aussi un système de haut-parleur stéréo sur chacun des cotés du Redmi Note 10. Le son produit est correct, sans pour autant avoir la qualité Dolby Atmos sur l’appareil. Mieux vaudra le brancher sur des écouteurs / casque sans fil pour obtenir le meilleur son possible. Mais encore une fois, pour 150€, on ne peut pas tout demander.

Comment choisir son téléphone sur AliExpress ?

AliExpress vous permet d’acheter le Redmi Note 10 64 Go ou le 128 Go sur la même page. Si c’est votre première fois sur le site marchand, voici comment il faut faire. Dans un premier temps, vous allez devoir sélectionner le coloris que vous souhaitez : Gris Onyx, Blanc Galet ou Vert Lagon. En allant sur le site marchand, vous allez voir que les quantités disponibles sur chaque coloris sont parfois très limitées. Par exemple, il ne reste déjà plus que 2 unités disponibles du modèle Vert Lagon.

Si vous avez l’intention de prendre beaucoup de photos, vous pouvez également choisir le modèle 128 Go du Redmi Note 10. C’est sur la même page, il faut simplement sélectionner les coloris associés à la version 128 Go. Vous verrez que le prix grimpe à 179€ au lieu de 219€. Vous faites ici aussi une belle économie. Pour vous assurer que la capacité de stockage est la bonne, l’image associée vous affiche si c’est un appareil 64 ou 128 Go.

Festival de bons plans sur AliExpress

Le bon plan sur le Redmi Note 10 est un parmi des milliers de bonnes affaires qui sont mises en avant chez AliExpress. Le marchand vient d’annoncer une nouvelle vague de codes promos qui sont valables sur une majorité de produits sur le site. Ci-dessous, vous pouvez les découvrir. Sur des achats supérieurs à 200€, vous pouvez obtenir 18€ de remise.

FRMAY003 : 3€ offerts pour 30€ d’achat

FRMAY008 : 8€ offerts pour 80€ d’achat

FRMAY013 : 13€ offerts pour 150€ d’achat

FRMAY018 : 18€ offerts pour 200€ d’achat

Attention, tous ces codes ne durent pas très longtemps. Ils sont disponibles en quantité limité, il faut savoir vite les saisir. Dévoilés ce matin, ils ne vont pas tenir la semaine. Si les Redmi Note 10 ne sont pas éligibles à ces codes, ils bénéficient toutefois d’une réduction très intéressante. Mieux vaut sauter sur cette occasion.

Sachez enfin que pour l’achat d’un Redmi Note 10, vous avez aussi une période de réflexion. Le marchand vous donne un droit de rétractation de 20 jours après livraison de votre commande. Pendant cette période, si le téléphone ne vous convenait pas, vous pourriez le renvoyer sans frais et obtenir un remboursement complet de votre achat.

