En minant du bitcoin sur un C64, on ne deviendra pas riche tout de suite

Si vous voulez devenir riche en minant des cryptomonnaies, il faudra d'abord investir dans des machines extrêmement puissantes et une source importante d'énergie. Mais il est aussi possible de miner low tech…

© Antana, CC BY-SA 2.0

Pas besoin d’une RTX 3080 pour devenir riche ! Pour miner des bitcoins, n’importe quel ordinateur suffit, y compris les moins puissants. Mais dans ce cas, la richesse se fera attendre… Le youtubeur de la chaîne « 8 Bit Show and Tell » le prouve avec un… C64 de Commodore, une machine de pratiquement 40 ans d’âge (elle a été lancée en 1982).

Des millions d’années avant de gagner un peu d’argent

L’ordinateur, qui a fait le bonheur de nombreux amateurs d’informatique durant l’âge d’or, n’est plus aujourd’hui le monstre de puissance qu’il était à l’époque. Son processeur à 1 MHz ne fera plus de merveilles, il est des centaines voire des milliers de fois moins puissant que n’importe quel smartphone Android, y compris les plus médiocres.

Néanmoins, il n’empêche que le C64 peut encore servir à miner des cryptomonnaies (mais c’est le cas aussi avec un Game Boy ou un réfrigérateur connecté…). En plus de l’ordinateur, il faut trouver le moyen d’y connecter un modem moderne afin d’y transférer les blocs par Python.

Selon le youtubeur, pour obtenir 10 $ de profit, il faut miner… 758 millions d’années ! Le taux de hachage n’est que de 0,3 H/s. On ne risque pas de devenir riche très vite. Si vraiment on tient à miner du bitcoin par soi-même, mieux vaut se lancer avec son propre PC, mais gare à la facture d’électricité à la fin du mois.