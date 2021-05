Google veut optimiser le téléchargement des applications Android

Les applications mobiles ont tendance à prendre de plus en plus de place dans les smartphones ! Pour optimiser le stockage pas forcément extensible de nos appareils, Google a développé une fonction spécifique qui utilise le crowdsourcing sur le Play Store.

La fonction d’optimisation de l’installation des applications est une nouvelle option qui est en train d’être déployée auprès des utilisateurs Android. Activée par défaut (elle est présente dans les réglages pour pouvoir la désactiver), cette fonction permet à Google de collecter des informations sur la manière dont l’utilisateur se sert de l’application après son téléchargement depuis le Play Store. La fonction surveille notamment les parties de l’app qui sont immédiatement utilisées.

Une option activée par défaut

Dès que suffisamment d’utilisateurs auront versé leurs informations, les applications s’installeront plus vite, explique le moteur de recherche. Et pour cause, puisque le Play Store livrera les « morceaux » des applications qui sont les plus utiles, laissant de côté les parties qui ne vont pas servir tout de suite. En plus de réduire le temps de téléchargement, cette fonction permettra d’accélérer le lancement des apps et leur fonctionnement global.

Autre avantage important : une fois optimisées, les applications seront moins gourmandes que ce soit avec la batterie, le processeur et le stockage bien sûr. L’optimisation ne recueille aucune information personnelle, comme l’adresse e-mail, le nom de l’utilisateur ou le contenu présent sur le smartphone. Google ne collecte que des données utiles pour accélérer le fonctionnement des applications.

Google teste actuellement cette fonction d’optimisation avec la version 24.9.19-21 du Play Store. À l’heure actuelle, peu d’utilisateurs se sont vus proposer l’option. Mais les avantages sont si intéressants que Google a toutes les raisons de la déployer largement.