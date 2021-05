Le T-Rex était taillé pour les longues marches

Science Par Olivier le 02 mai 2021 à 17h00

On n'a pas fini d'en apprendre sur les dinosaures. Et de nouvelles découvertes viennent mettre à mal des croyances que l'on pensait gravées dans le marbre. Alors que ses pattes laissaient penser que le T-Rex était doué pour la vitesse de course, la réalité est plus complexe.

© heimseiten_WebdesignKoeln, Pixabay