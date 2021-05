Samsung Galaxy A : il ne vous reste que 24 heures pour profiter de réductions exceptionnelles

C'est bientôt la fin de la Supercharge Week chez Samsung et donc la fin des promotions très intéressantes sur toute la gamme Galaxy A, et surtout l'excellent Galaxy A52.

Pendant la Supercharge Week, Samsung propose de nombreuses promotions sur de nombreux produits. Que cela soit sur les TV, les smartphones ou encore les tablettes et les écrans, il n’y a jamais eu meilleur moment pour se faire plaisir chez Samsung et notamment sur la série de smartphones Galaxy A. Ces modèles d’entrée et de milieu de gamme sont particulièrement prisés pour leur excellent rapport qualité-prix. Alors, autant dire que quand ils sont en promotions comme actuellement c’est vraiment le bon moment pour craquer, et il ne faut pas tarder, car toutes ces promotions prendront fin le 4 mai au soir.

Galaxy A52 5G : la meilleure affaire

Pendant cette semaine, le Galaxy A52 a droit à plusieurs promotions immanquables. Celui qui est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme, dans sa version 4G, profite d’une jolie réduction de 50 pour tomber à seulement 329 euros. C’est un peu plus de 13% de réduction. Mais il y a encore une meilleure affaire : le Galaxy A52 5G. Il a quant à lui droit à une double réduction.

Samsung vous offre non seulement un remboursement de différé de 50 euros, mais aussi un bonus reprise de 50 euros. C’est donc 100 euros de réduction minimum sur le champion du milieu de gamme. Il ne coûte ainsi que 20 euros de plus que le modèle 4G, à 349 euros. C’est le minimum, mais vous déduirez également le montant de la reprise de votre téléphone. La plupart des smartphones de milieu de gamme en bon état sont repris pour une centaine d’euros. Ce qui fera donc très probablement tomber votre nouveau Galaxy A52 5G à moins de 300 euros.

La 5G étant peu développée pour le moment, le surcoût de 20 euros peut paraître inutile par rapport à la version 4G, mais c’est sans compter que la fiche technique du modèle 5G est plus avancée sur l’écran et les performances. Comme le modèle 4G, cette version 5G s’équipe d’un écran AMOLED (Infinity-O) de 6,5 pouces, en revanche, la dalle possède un taux de rafraîchissement à 120 Hz contre 90 Hz pour le modèle 4G. 30 Hz de plus qui se ressentent au quotidien. Sur le processeur, la déclinaison standard embarque une puce Snapdragon 720G tandis que la version 5G a droit à une puce Snapdragon 750G, un peu plus performante, mais les deux restent très solides.

Pour la photo, les deux modèles possèdent un module avec un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un de profondeur de 5 Mpx et un macro de 5 Mpx. À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 32 Mpx. De plus, le mode nuit a été amélioré pour de meilleures performances. Vous aurez donc une qualité d’image fort appréciable dans toutes les circonstances.

Le Galaxy A21s : la bonne option à prix mini

Si les A52 constituent la meilleure affaire, le Galaxy A21s sera parfait pour les budgets plus serrés. Grâce aux promotions de la Supercharge Week, il passe sous la barre des 200 euros. Et à ce prix, c’est un excellent choix. Il intègre une dalle LCD de 6,5 pouces Full HD+, pas d’AMOLED donc, mais la qualité reste au rendez-vous. Cette dalle suffira largement pour une utilisation classique comme consulter ses réseaux sociaux, jouer et dévorer des films (ou séries).

Au niveau de la photo, vous trouverez un capteur principal de 48 Mpx, mais aussi un capteur ultra-grand-angle de 8 Mpx, avec un angle de vue de 123 degrés. Il sera utile pour réaliser notamment des photos de paysages ou des photos de groupe. Le Galaxy A21S met à disposition également deux capteurs photo supplémentaires pour le mode portrait afin d’avoir un effet bokeh et le mode macro. Le capteur photo à l’avant possède quant à lui 13 mégapixels pour réaliser de beaux selfies.

Le Galaxy A21S fait très fort sur l’autonomie avec une grosse batterie de 5000 mAh. Cela lui permettra de tenir la journée sans aucun problème, et même plus si vous n’êtes pas trop gourmand. La batterie s’accompagne de la charge rapide 15 watts. Il est équipé d’un S oC maison de Samsung, le Exynos 850 accompagné de 3 Go de mémoire vive et de 32 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 512 Go via microSD). Ces composants seront largement suffisants pour vivre une expérience One UI à la perfection.

Galaxy A72 : voir les choses en grand

La Galaxy A72, mise quant à lui sur son grand écran 6,7 pouces utilisant lui aussi la technologie AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Il profite d’une très jolie remise de 80 euros pour tomber à 399 euros et avec en prime un Galaxy Smart Tag offert. Ce qui en fait encore un smartphone au rapport qualité-prix indéniable. C’est le bon candidat pour visionner tout le contenu que vous appréciez sur votre téléphone, qu’il s’agisse de films, séries ou tout simplement de YouTube.

Avec son processeur Qualcomm 720G, il atteint un niveau de performance largement suffisant pour jouer à tous les jeux du Play Store, y compris les jeux 3D. C’est un smartphone polyvalent qui pourra briller dans toutes les circonstances. Il en va de même pour la photo qui est assurée par quatre capteurs pour s’adapter à toutes les situations. Vous y trouverez notamment un capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle ainsi qu’un téléobjectif 8 MP pour réaliser des zooms 3x.

Autre élément intéressant de Galaxy A72 : il est certifié IP67, c’est-à-dire qu’il est résistant à l’eau. Si cette certification se retrouve généralement sur des modèles haut de gamme, voire premium, Samsung a fait le choix de la proposer sur un téléphone bien moins coûteux. On peut saluer l’initiative tant il est rassurant au quotidien de savoir qu’une chute accidentelle dans l’eau ne lui causera aucun dommage ou de pouvoir le manipuler avec des mains mouillées. C’est d’autant plus vrai à l’approche de l’été, mais aussi si vous utilisez votre smartphone dans votre bain. Avec sa batterie de 5000 mAh (lui aussi), vous pourrez de plus l’utiliser sans trop vous soucier de l’autonomie.

Si nous nous sommes ici concentrés sur les promotions concernant la série Galaxy A, Samsung propose d’autres promotions sur de nombreuses catégories de produits et notamment les TV, tablette et accessoires pour PC. Vous pourrez toutes le retrouver directement sur le site de Samsung. C’est également le bon moment pour s’acheter un téléviseur Neo QLED, un Galaxy S21 ou plein d’autres choses. Profitez-en rapidement, car toutes ces promotions se termineront le 4 mai au soir.

