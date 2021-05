Apple s’apprêterait à réaliser un coup de maître musical

Dans les prochaines semaines, Apple pourrait lancer une nouvelle formule Hi-Fi pour Apple Music ainsi que de nouveaux AirPods.

© Omid Armin / Unsplash

Il devrait y avoir du mouvement côté audio chez Apple « dans les prochaines semaines ». Le site Hits Daily Double évoque en effet l’arrivée d’une toute nouvelle formule pour Apple Music, avec une qualité « Hi-Fi ». Cela semble se préciser par la découverte de nouvelles références dans la première bêta d’iOS 14.6, qui fait mention d’un certain « high-quality stereo streaming » ou encore de « Lossless audio ». Le but de la manœuvre : contrer Spotify et sa nouvelle offre haute fidélité annoncée en février dernier.

Cerise sur le gâteau, ce forfait haute fidélité devrait être affiché au même prix que l’abonnement standard, soit 9,99€ par mois pour une personne seule. Si Apple lance un tel service, cela pourrait faire très mal aux concurrents. Les seules formules HiFi disponibles sont facturées systématiquement plus chères. C’est le cas d’Amazon Music HD ou de Deezer HiFi, dont le prix des abonnements s’élève à 14,99€ par mois.

Des AirPods 3 pour accompagner cette offre ?

En plus de cette nouvelle formule Hi-Fi d’Apple Music, la firme pourrait enfoncer le clou en lançant sa troisième génération d’AirPods. Les écouteurs, maintes et maintes fois abordés par les rumeurs, étaient plutôt prévus en fin d’année, mais Apple aurait soudainement décidé d’accélérer la cadence.

Pour l’heure, on ne sait pas si ces nouveaux écouteurs seront compatibles Hi-Fi, mais si ce lancement se fait en même temps que celui de cette nouvelle offre d’Apple Music, on penche plus pour l’affirmative. S’il intervient vraiment dans « les prochaines semaines », on peut logiquement s’attendre à ces nouvelles annonces au cours de la prochaine WWDC, qui se tiendra du 7 au 11 juin, ou encore plus tôt via communiqué de presse. Réponse dans quelques semaines !