Galaxy Z Fold 3 : une fuite dévoile les arguments chocs du futur smartphone pliant

Dans des images en fuite, le Galaxy Z Fold 3 dévoile ses atouts, dont une caméra invisible et un S-Pen !

© JDG

Il n’est pas attendu avant plusieurs mois, mais voilà qu’il commence déjà à se dévoiler. Des images volées du Galaxy Z Fold 3 de Samsung viennent en effet de fuiter sur la toile, et, même s’il convient de prendre cela avec les pincettes d’usage, celles-ci nous en apprennent beaucoup sur ses futures caractéristiques.

Déjà, on peut constater que le Fold 3 opterait pour le même format que son prédécesseur, avec un écran capable de se replier vers l’intérieur. On n’a malheureusement pas la chance de jeter un oeil sur la face avant du smartphone, mais à l’arrière, on note l’apparition d’un nouveau bloc photo plus fin et disposé à la verticale, comprenant trois capteurs.

And also, meet the Galaxy Z Fold3. Black, White (Silver), and Green! pic.twitter.com/pOTCpxz70s — Alvin (@sondesix) May 2, 2021

Caméra sous l’écran et compatibilité S-Pen ?

C’est surtout l’écran interne qui nous donne de quoi saliver. Premièrement, on ne voit ni poinçon ni encoche sur ces images volées, laissant suggérer que le Galaxy Z Fold 3 serait doté d’une caméra frontale placée sous la dalle. Si cela se confirme, il s’agira du premier smartphone pliant au monde à opter pour une caméra invisible.

Une autre image nous donne à voir un stylet en action, ce qui suggère que le Galaxy Z Fold 3 serait bel et bien compatible avec le S-Pen comme le pressentaient déjà certaines rumeurs.

Avec son format de petite tablette, le smartphone serait en effet particulièrement adapté à cet usage, et on imagine donc que Samsung aurait davantage renforcé la surface de son écran pliable pour le permettre. Cela serait d’autant plus probant puisque la marque a confirmé qu’aucun Galaxy Note ne serait lancé cette année, alors que c’était auparavant le seul smartphone offrant la possibilité de prendre des notes manuscrites, avant que la compatibilité du S-Pen ne soit étendue au Galaxy S21 Ultra.

Reste à voir si ces informations se confirment au lancement du Galaxy Z Fold 3, qui pourrait survenir au cours de l’été.