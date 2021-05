Bon plan : le prix du Dyson V11 est en forte baisse sur Cdiscount 🔥

Le dernier aspirateur sans fil Dyson V11 est en baisse chez Cdiscount. Cette vente flash promet de ne pas rester longtemps en ligne. Il chute sous le seuil des 500 euros, ce qui est (très) rare pour être souligné.

Dyson est l’un des fabricants les plus populaires et premium au monde quand il s’agit d’Ă©lectromĂ©nager. C’est surtout le cas de ses aspirateurs qui se distinguent par leur design mais aussi par leurs performances. Pour cette raison, ils ont rarement (voire jamais) le droit Ă des remises sur la boutique officielle et il faut aller voir du cĂ´tĂ© des revendeurs pour faire des affaires.

Ce mardi, c’est Cdiscount qui affiche une excellente offre sur le Dyson V11 Parquet Extra.Ce rĂ©cent modèle d’aspirateur sans fil passe Ă 499€ au lieu de 599€, soit 100€ de remise. Il est dĂ©jĂ en rupture sur la boutique de la marque, cela ne devrait pas tarder non plus chez le revendeurs. L’offre en cours peut disparaĂ®tre Ă tout moment si le stock arrive Ă bout.

Cet aspirateur Dyson V11 Parquet Extra porte la caractĂ©ristique “parquet”, mais il est capable de faire aussi bien sur toutes les surfaces, qu’il s’agisse de sols durs ou de moquette. Il s’accompagne d’une station de charge murale et de plusieurs accessoires qui vous assurent le meilleur confort possible pour le nettoyage. D’autre part, c’est le modèle le plus rĂ©cent et le plus performant de la gamme.

Quelles caractéristiques pour ce Dyson V11 ?

Les aspirateurs Dyson attirent le grand public (fortunĂ©) depuis des annĂ©es, c’est encore plus vrai depuis que le contexte sanitaire dans le monde a Ă©voluĂ©. Plusieurs modèles sont souvent en rupture de stock — que ce soit sur le site officiel ou sur les plateformes de revendeurs. Tout l’enjeu rĂ©side dans le fait de trouver des exemplaires disponibles et Ă prix rĂ©duit.

La promotion de Cdiscount sur l’aspirateur Dyson V11 Parquet Extra est une surprise qui fait plaisir Ă voir. Le modèle bĂ©nĂ©ficie d’une remise immĂ©diate de 100 euros, alors que c’est le modèle le plus rĂ©cent du fabricant anglais.

Concernant les spĂ©cificitĂ©s techniques de l’aspirateur Dyson V11, il rappeler le fait qu’il s’agisse d’un aspirateur balai sans fil qui peut aussi se transformer en aspirateur Ă main. Vous ĂŞtes donc certain de pouvoir vous dĂ©placer partout sans votre logement sans ĂŞtre gĂŞnĂ© par la prise. En plus, l’appareil ne pèse pas plus de 3,09 kg, ce qui le rend lĂ©ger et maniable. C’est l’assurance d’aspirer efficacement toutes les surfaces – qu’il s’agisse du sol, du dessous des meubles ou encore des plinthes. Vous profitez d’un logement propre en toute situation.

Au niveau des performances, l’aspirateur sans fil Dyson V11 Parquet Extra s’appuie sur la prĂ©sence d’un moteur qui tourne Ă 125 000 tours par minute. Ce modèle peut se vanter d’ĂŞtre efficace Ă 99,97% mĂŞme sur des particules fines d’une taille de 0,3 micron. Il profite d’une autonomie de 60 minutes en mode Eco et de plusieurs options selon les zones Ă nettoyer. La station de charge permet de ranger facilement l’appareil et de le recharger en mĂŞme temps (4h50 pour une charge complète).

Pour ce qui est de l’autonomie, vous pouvez consulter le niveau directement sur l’Ă©cran LCD installĂ© sur la partie supĂ©rieure de l’appareil. En moyenne, vous allez pouvoir tenir 70 minutes avec une charge complète. Celle-ci affiche aussi les modes d’aspiration : Eco, Auto ou Boost. Vous sĂ©lectionnez celui qui convient le mieux Ă la surface et Ă son niveau de saletĂ© pour un meilleur rĂ©sultat.

Le Dyson V11 Parquet Extra prouve son efficacitĂ© sur les parquets, mais pas uniquement. Il est livrĂ© avec la station de charge ainsi que plusieurs accessoires comme une brosse rouleau doux, une mini-brosse douce, une mini brosse motorisĂ©e et d’autres petits bonus. De quoi pouvoir adapter l’aspiration Ă toutes les surfaces, le nombre de brosses vous assure de trouver celle qui convient le mieux Ă vos attentes.

Cette remise signĂ©e Cdiscount sur le Dyson V11 Parquet Extra est excellente. Si vous recherchez un nouvel aspirateur premium pour profiter d’un logement propre pendant cette pĂ©riode de confinement, c’est le moment de passer Ă la caisse. La rĂ©duction est très gĂ©nĂ©reuse, il faut souligner que les remises sont rarement de ce niveau mĂŞme – en pĂ©riode de soldes ou Black Friday.

Si vous prenez l’aspirateur Dyson V11 chez Cdiscount, vous avez jusqu’Ă 14 jours après la livraison de la commande pour changer d’avis. Cette politique de retour vous offre la possibilitĂ© d’effectuer un retour sans frais afin de vous faire rembourser Ă 100%. C’est idĂ©al si vous avez encore des questions sur cet achat, sachant qu’il pourra ĂŞtre amorti en un rien de temps.

Les clients du programme de fidĂ©litĂ© Cdiscount Ă VolontĂ© peuvent se faire livrer cet aspirateur Dyson V11 dès demain. Et pour cause, le marchand en ligne dispose de nombreux entrepĂ´ts en France, cela assure une livraison rapide dès la commande effectuĂ©e. Pas besoin d’attendre des jours pour que votre colis soit livrĂ© Ă l’adresse indiquĂ©e.

Le Dyson V11 Parquet Extra est très rĂ©cent, mais il se positionne parmi les meilleurs aspirateurs sur le marchĂ© – si ce n’est le meilleur. Toutes ses performances techniques ainsi que son design moderne lui confère ce statut auprès du public. Il avance une note de 4,9/5 chez le marchand en ligne français. On rappellera aussi que Dyson a dĂ©voilĂ© son prochain V15, mais celui-ci promet d’ĂŞtre encore un cran au-dessus au niveau du prix.

Compte tenu de son attrait, il est certain que le Dyson V11 ne va pas rester longtemps disponible Ă ce prix lĂ . Il est aussi possible qu’il soit tout simplement en rupture de stock, c’est dĂ©jĂ le cas sur la boutique Dyson. De plus, le nombre de modèles visĂ©s par la remise reste très limitĂ©.

