Sony annonce un partenariat avec Discord pour PlayStation

Jim Ryan compte bien révolutionner la façon dont les joueurs communiquent sur PlayStation grâce à cette nouvelle alliance avec Discord.

© Discord

Dans un communiqué de presse, Jim Ryan (PDG de Sony Interactive Entertainment) vient d’annoncer une grande nouvelle pour le futur de PlayStation et qui devrait ravir les joueurs. La firme va s’associer à Discord, l’un des plus grands réseaux de discussion des gamers, afin de l’implémenter dans le système de ses consoles PlayStation dès l’année prochaine.

« Chez PlayStation, nous sommes constamment en train de chercher de nouveaux moyens pour permettre aux joueurs du monde entier de se connecter les uns aux autres, de former de nouvelles amitiés et communautés, et de partager de belles expériences tout en créant des souvenirs durables. C’est dans cet esprit que nous vous annonçons un nouveau partenariat avec Discord, le service de communication popularisé par les joueurs et utilisé par plus de 140 millions de personnes tous les mois. »

On ne sait pas encore sous quelle forme va se matérialiser ce partenariat mais Discord sera intégré au PlayStation Network d’une manière ou d’une autre. Ce partenariat ne devrait pas uniquement concerner les consoles puisque Jim Ryan a également évoqué l’application mobile. Afin de concrétiser ce partenariat, Sony a fait un investissement minoritaire dans la levée de fonds de série H de Discord, qui est aujourd’hui à plus de 100 millions de dollars récoltés.

Le but de ce partenariat sera de permettre aux joueurs sur PlayStation de communiquer entre eux plus facilement, même, et surtout, lorsqu’ils sont en partie. Jim Ryan n’a cependant pas précisé si la fonctionnalité arrivera uniquement sur PlayStation 5 ou également sur PlayStation 4. La date exacte n’a pas été communiquée mais la fonctionnalité devrait arriver au début de l’année 2022. En attendant, Jim Ryan conseille aux joueurs de rester en alerte puisque de plus amples informations sur ce partenariat devraient être données dans le courant de l’année.