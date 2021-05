Apple TV+ recrute Tom Hanks et Joseph Gordon-Levitt

Pour s’imposer plus durablement dans le panorama de la SVOD, Apple TV+ doit encore enrichir son catalogue. Pour ce faire, la firme annonce deux nouvelles productions, avec Joseph Gordon-Levitt et Tom Hanks au casting.

© Apple

Face aux géants Netflix et Disney+, Apple TV+ a bien du mal à s’imposer. Le choix de la plateforme de ne proposer que des contenus inédits l’empêche de se développer aussi rapidement que ses concurrents, pourtant lancés à la même période comme Disney+ par exemple. Néanmoins, la pomme fait son bout de chemin et annonce deux nouvelles productions. Elle débauche deux stars du grand écran : Joseph Gordon-Levitt et Tom Hanks.

Finch avec Tom Hanks

C’est une belle acquisition pour Apple, qui vient de décrocher les droits de diffusion du prochain long-métrage mettant en scène Tom Hanks. D’abord promis à une sortie en salle avec Universal, il sera finalement diffusé sur Apple TV+ plus tard cette année. Baptisé Finch, il suit les aventures d’un ingénieur en robotique et de ses compagnons : un robot et un chien. Cette famille improbable vit dans un bunker et compte parmi les rares survivants d’une catastrophe solaire cataclysmique qui a laissé le monde en friche. Ils vont se lancer dans un périlleux voyage à travers l’Ouest américain.

Au casting, on retrouvera bien évidemment Tom Hanks dans le rôle-titre. L’acteur donnera la réplique à Caleb Landry Jones (Get Out). La réalisation sera assurée par Miguel Sapochnik. Le réalisateur a notamment réalisé plusieurs épisodes de la série Game of Thrones. Son travail sur la bataille des bâtards lui a d’ailleurs valu de décrocher deux Emmy. Si aucune date de sortie n’est encore avancée, Deadline annonce qu’il pourrait être diffusé à la fin de cette année 2021. C’est une manière pour la firme de s’assurer une place au chaud lors des différentes cérémonies de récompenses.

Mr.Corman avec Joseph Gordon-Levitt

Après Les Sept de Chicago, diffusé sur Netflix, Joseph Gordon-Levitt va à nouveau collaborer avec une plateforme SVOD. Cette fois-ci, l’acteur et réalisateur sera à l’affiche d’une série. Baptisée Mr.Corman, cette comédie dramatique en dix épisodes suivra les aventures de Josh Corman, un artiste qui vient d’être plaqué par sa fiancée et qui vit désormais en collocation avec son ami de l’université Victor. La série explorera le passage à l’âge adulte de manière « sombrement drôle, étrangement belle et profondément sincère » annonce la firme dans un communiqué. Derrière la caméra, Joseph Gordon-Levitt agira en qualité de réalisateur et de producteur exécutif. Il est aussi à l’écriture du scénario. Au casting, on retrouvera également Arturo Castro (Narcos), Debra Winger (The Ranch), Bobby Hall (Mad Men) et Juno Temple (Mr Nobody). Les trois premiers épisodes seront diffusés le 6 août prochain, puis à un rythme hebdomadaire chaque vendredi.