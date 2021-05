Gboard, un nouveau clavier de Google pour Wear OS

Wear OS, le système d'exploitation de Google pour les montres connectées, va intégrer un nouveau clavier virtuel sur lequel on pourra saisir les mots en glissant le doigt d'une lettre à l'autre.

© Google

Google n’a pas oublié Wear OS ! Le système d’exploitation n’est pas au centre des préoccupations du moteur de recherche, cela fait longtemps qu’il n’a pas bénéficié d’un coup de projecteur. Néanmoins, de temps en temps les utilisateurs ont tout de même droit à des nouveautés et la prochaine est particulièrement intéressante puisqu’il s’agit d’une nouvelle version de Gboard.

Taper en glissant ou avec la voix

Gboard permet de répondre à un message texte, entrer un mot de passe ou encore rechercher une application dans Google Play depuis une montre connectée Wear OS. Il s’agit d’un clavier virtuel proposant plusieurs méthodes de saisie. En plus de la méthode classique (taper sur les touches), on peut glisser le doigt d’une lettre à l’autre, Wear OS se chargeant d’affiner le mot au fil du balayage.

L’application autorise aussi la dictée vocale en mode mains libres. Le clavier embarque évidemment des émojis. Les suggestions de mots s’améliorent et elles sont plus faciles à sélectionner avec un carrousel. Un espace de prévisualisation de la phrase permet de vérifier la frappe et, en cas de besoin, de la corriger.

Gboard supporte de nombreuses langues (toutes celles de Wear OS en fait, le français en fait donc partie), on peut en changer en maintenant la barre espace ou en touchant le bouton en bas de l’écran. Ce nouveau clavier va faire son apparition dans les prochains jours. Et Google ne compte pas s’arrêter là, en promettant des nouveautés supplémentaires cette année.