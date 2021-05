Forfait mobile : voici une vraie pépite à 4,99€ par mois (Orange ou SFR) 🔥

Si vous êtes en quête d'un nouveau forfait mobile pas cher, cette offre à 4,99 euros par mois va vous plaire. C'est actuellement le meilleur rapport qualité-prix du marché.

© Unsplash / Charles Deluvio

La tendance actuelle des tarifs du forfait mobile est plutôt à la hausse depuis quelques années. Cela s’explique par le fait que les opérateurs s’attèlent au déploiement de la 5G en France, une opération dont le coût élevé peut parfois se répercuter sur les prix des abonnements.

Cependant, certains opérateurs sont à contre-courant de ce changement, c’est le cas de Prixtel. Ce week-end, le MVNO dévoile de nouvelles offres, au point qu’il s’agit actuellement de l’un des meilleurs forfaits en termes de rapport qualité-prix. Vous avez la possibilité de choisir entre les réseaux SFR et Orange puis de changer plus tard si vous le souhaitez. D’autre part, toutes ces offres sont sans engagement de durée.

Pour découvrir les offres de Prixtel, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

Le forfait mobile de Prixtel est un peu différent des offres classiques — et c’est un avantage. En effet, le tarif peut changer tous les mois afin de s’adapter au mieux à votre consommation réelle. Cela évite les abonnements surdimensionnés ou le hors-forfait. Pour que les prix soient simples à comprendre, il a mis en place un système de palier qui lie un tarif à un volume de données mobiles.

Quel fonctionnement pour ce forfait mobile ?

Le forfait mobile de Prixtel se décline en trois versions : Le petit, Le grand et Le géant. Toutes ces formules disposent des appels, SMS et MMS en illimité, leur consommation n’influence pas le prix. Le seul élément qui détermine le tarif chaque mois est le volume de données mobiles utilisé sur la période. Chaque forfait s’appuie sur trois paliers avec un nombre de Go d’Internet et un prix différent pour correspondre à un plus grand nombre de clients possible.

Dans le cas où vous avez besoin d’un petit forfait mobile, car vous ne consommez pas beaucoup de data chaque mois, l’offre Le petit sera parfaite. Il s’agit de la formule la plus populaire et la plus abordable de cet opérateur. Elle permet quand même de bénéficier de quelques Go d’Internet sans limiter les appels et les messages. C’est simple, il s’agit de l’abonnement au meilleur rapport qualité-prix du marché.

Voici le détail des trois paliers du forfait mobile Le petit :

Le fonctionnement de ce forfait mobile est simple. Imaginons que vous prenez l’offre Le petit et que vous utilisez 9 Go d’Internet le premier mois : la facture sera de 4,99 euros. Si votre consommation de données mobiles passe à 13 Go le mois suivant, le prix sera de 7,99 euros. C’est la même chose chaque mois pendant toute la période où vous êtes client chez Prixtel, cette formule s’adapte à votre utilisation réelle.

Aucun concurrent n’est capable de proposer aussi bien que Prixtel. Il s’agit du seul forfait mobile à proposer jusqu’à 10 Go de données mobiles pour moins de 5 euros par mois. Beaucoup d’utilisateurs sont attirés par cette excellente formule, c’est le moment d’en profiter.

Voir l’offre Prixtel

En plus de ce prix mini, le forfait mobile de Prixtel fonctionne avec les réseaux Orange ou SFR. Orange est considéré comme le meilleur réseau en France selon l’ARCEP, mais lui-même ne propose aucune offre avec un tarif aussi avantageux. Vous avez droit à un double argument : un prix bas pour une qualité haute, c’est aussi à considérer lors de votre choix.

L’offre mise en avant par Prixtel sur son forfait mobile ne va pas durer. Elle se termine d’ici quelques jours, mieux vaut penser à faire vite pour avoir droit à cette excellente formule. Si vous prenez cette dernière, vous pouvez très bien conserver votre numéro de téléphone actuel. La résiliation auprès de votre opérateur actuel peut s’effectuer en quelques minutes quand vous prenez votre nouvel abonnement.

Le grand et Le géant, deux forfaits mobiles Prixtel avec le plein de data

Le forfait mobile Le petit peut s’avérer insuffisant si vous consommez un volume de data assez conséquent tous les mois. Si vous êtes un adepte de jeux mobiles ou de streaming, le mieux reste de se tourner vers les autres offres de Prixtel. Il existe deux formules supplémentaires baptisées Le grand et Le géant, la deuxième est la plus compétitive.

Avec l’offre Le géant, vous pouvez utiliser jusqu’à 200 Go de data tous les mois. Il fonctionne aussi avec le système de trois paliers, ceux-ci sont de 100, 150 et 200 Go. Encore une fois, aucun autre opérateur que Prixtel n’est capable de proposer jusqu’à 100 Go de données mobiles pour seulement 12,99 euros par mois.

En plus de ces avantages, le forfait mobile Le géant est compatible avec la 4G et la 5G. C’est un autre argument de poids, car la concurrence propose aussi des offres 5G… Mais elles sont plus chères et incluent moins de data. Ici, l’opérateur propose un deal à 12,99 euros pour 100 Go en version 5G, autant dire que c’est impressionnant.

L’offre Le grand peut aussi se présenter comme une belle alternative en raison de son prix mensuel sous la barre des 10 euros pour 40 Go de data. De nombreux utilisateurs n’ont pas besoin de plus chaque mois, cela peut aussi être votre cas.

Les paliers de l’offre Le grand :

Jusqu’à 40 Go par mois = 9,99€

Jusqu’à 60 Go par mois = 12,99€

Jusqu’à 80 Go par mois = 14,99€

Les paliers de l’offre Le géant :

Jusqu’à 100 Go par mois = 12,99€

Jusqu’à 150 Go par mois = 17,99€

Jusqu’à 200 Go par mois = 22,99€

Dans tous les cas, sachez que le forfait mobile de Prixtel (Le petit, Le grand et Le géant) est sans engagement de durée. En plus, toutes les offres de l’opérateur sont neutres en carbone. Pensez à faire vite, ces offres se terminent dans quelques jours.